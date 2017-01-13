شاب يقتل قريبه العسكري بطعنات سكين في عقلة قساس بتبسة

اهتزت دائرة عقلة قساس في تبسة، مساء الخميس الماضي، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 25 سنة، وهو عسكري متعاقد يعمل بإحدى الثكنات المتواجدة بمدينة البليدة على يد قريبه في نفس العمر، عندما وجه له طعنات سلاح أبيض، ليسارع بعض الشهود إلى تبليغ عناصر شرطة أمن الدائرة الذين انتقلوا إلى عين المكان رفقة سيارة الإسعاف، أين تم توقيف المشتبه به قبل إجراءات المعاينة الميدانية وإخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة الشريعة، ثم تحويل الجثة إلى قسم حفظ الجثث بالمستشفى العمومي محمد شبوكي في الشريعة، وحسب مصادر «النهار»، فإن الجريمة وقعت إثر نشوب مناوشات كلامية بين الشابين، سرعان ما تطورت إلى اشتباك بالأيدي ومنها أخرج أحدهما سكينا من نوع «كلونداري» ووجه به عدة طعنات للضحية، أحدهما في القلب أسقطته أرض وسط دمائه. من جهتها، باشرت مصالح الشرطة تحريات وسط تواجد مكثف للأمن تأهبا لأي ردة فعل، وينتظر تحويل الجثة إلى قسم الطب الشرعي بالمستشفى العمومي عالية صالح تبسة لاحقا.