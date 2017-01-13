كهل يقتل جاره بطلق ناري من بندقية صيد في تاقدمت بتيارت

اهتزت، أمس، بلدية تاقدمت في ولاية تيارت، على وقع جريمة قتل شنعاء راح ضحيتها المسمى «ز.م» 44 سنة، على يد جاره المدعو «س.ر» 50 سنة، حيث أطلق على الضحية عيارا ناريا من بندقية مضخية على مستوى الرأس يعتقد أنه استفاد منها خلال العشرية السوداء في إطار الدفاع الذاتي. تعود حيثيات القضية -حسب شهود عيان- بعد سماعهم طلقا ناريا من مكان مجهول قبل أن يكتشفوا جثة أحد الأشخاص مرمية بإحدى المواقع بالقرب من حظيرة البلدية مقتولا عن طريق طلق ناري من بندقية صيد على مستوى الرأس. وحسب معلومات من مصدرنا، فإن الضحية تمت تصفيته قرب مسكنه، حيث تدخلت مصالح الدرك الوطني لتيارت، أين تم نقل الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث، فيما تم توقيف الجاني الذي حاول الفرار، ولم تُعرف بعد الأسباب الحقيقة وراء هذه الجريمة، في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق الذي باشرته ذات المصالح، كما تشير معلومات أخرى إلى أن الضحية يقطن بزاوية الحاج عبد القادر التي لا تبعد سوى بأقل من 1 كلم عن مسكن المتهم، كما أن الحادثة تركت صدمة قوية لسكان بلدية تاقدمت الذين عبّروا عن استيائهم لمثل هذه الجرائم التي تبقى أسبابها مجهولة، في انتظار تحقيقات الدرك الوطني.