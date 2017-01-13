20 ℅ زيادة في أسعار التأمين على السيارات في 2018

زيادة تصل إلى 5 ℅ عن كل مرحلة و4 آلاف دينار عن أضعف صنف في التأمين

أعلن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي عن زيادات في أسعار التأمين على السيارات تصل إلى 20 من المائة، يتم اعتمادها على 4 مراحل بداية من جانفي 2017 إلى غاية شهر جويلية 2018، أين ستتضمن كل مرحلة زيادة قدرها 5 من المائة، لتصل إلى 4 ألاف دينار عن أضعف صنف تأمينات بالصندوق.

وحسب التعليمة التي تحوز «النهار» على نسخة منها وجّهتها المديرية العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي للوكالات الولائية عبر التراب الوطني، تأمرهم فيها برفع أسعار التأمين لتصل إلى 20 من المائة، حيث سيتم اعتمادها على 4 مراحل من أجل الزيادة في الأسعار تكون المرحلة الأولى بداية من جانفي 2017 بـ 5 من المائة، ثم 5 من المائة شهر جويلية من نفس السنة كمرحلة ثانية، و5 من االمائة شهر جانفي 2018 كمرحلة ثالثة، ثم 5 من المائة شهر جويلية من نفس السنة كمرحلة رابعة، لتصل الزيادة في التأمين الواحد بمبلغ يقدربـ 4 آلاف دينار لأضعف صنف من التأمينات لدى CRMA مع نهاية 2018.

كما أكد نائب الرئيس الأول للإتحاد الجزائري للتأمين وإعادة التأمين، حسن خليفاتي، في تصريح سابق لـ«النهار»، أنه سيتم رفع أسعار التأمينات، والمسؤولية المدنية الخاصة بفئة السيارات، مشيرا إلى أن الرفع في التسعيرة رمزي ولا يغطي كل الخسائر التي تتكبدها شركات التأمين، مشيرا إلى أن شركات التأمين أصبحت تخسر 150 من المائة عن كل تأمين، مشيرا إلى أنه وعن كل واحد دينار للتأمين يتم تعويض 3 دينار وهي الخسائر التي تتحملها الشركة وحدها.