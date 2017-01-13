الجزائريون استفادوا من 430 ألف تأشيرة خلال السنة الماضية

أكد سفير فرنسا بالجزائر «برنارد إيمي»، أن الجزائر احتلت المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد التأشيرات التي منحتها فرنسا للأجانب، نافيا أن تكون السفارة الفرنسية بالجزائر قد قلّصت عدد التأشيرات للجزائريين، حيث أن نسبة 64 ٪ من طلبات التأشيرة التي تتلقاها السفارة الفرنسية وقنصلياتها تم قبولها، وكشف عن تقديم 430 ألف تأشيرة خلال السنة الماضية.

وأشار السفير الفرنسي إلى وجود مصلحة للخدمة العمومية لدى القنصليات دورها الرد على كل طلبات التأشير، نافيا بذلك تسجيل طلبات للتأشيرة لم تتلق الرد، وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي أوضح السفير الفرنسي في كلمته أثناء حفل وضع حجر الأساس لمصنع تركيب الشاحنات بمفتاح، أن الشراكة الجزائرية الفرنسية تميزها الثقة والتعاون المشترك، وأن مشروع مصنع تركيب شاحنات «رونو تروكس» يأتي في إطار الشراكة بين البلدين، مضيفا أن الجزائر بدأت تتحول تدريجيا إلى بلد مصنع للمركبات، مؤكدا أن هدفهم هو أن يتم الانتقال خطوة بخطوة إلى شراكة استراتيجية بين البلدين، والمساهمة في فتح مناصب شغل، كما سيساهم المشروع في حد ذاته في نقل التكنولوجيا إلى الجزائر من خلال تكوين إطارات المصنع بالجزائر لدى شركة «رونو تروكس».