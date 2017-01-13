الجيش يفكّ العزلة عن قرى ومداشر حاصرتها الثلوج في تيزي وزو

فيما أكدت قيادته استعدادها الدائم للتدخل وتقديم الدعم في مثل هذه الحالات الإنسانية

قامت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العملياتي لتيزي وزو، بالتدخل على مستوى منطقتي ابودرارن وتاخوخت بهدف فك العزلة عن مناطق ضربتها الثلوج إثر التقلبات الجوية الأخيرة التي عرفتها المنطقة.

وحسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإنه وفي إطار مهامها الإنسانية، قامت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العملياتي لتيزي وزو في الناحية العسكرية الأولى، بالتدخل على مستوى منطقتي إبودرارن وتاخوخت، بهدف فك العزلة عن مناطق حاصرتها الثلوج إثر التقلبات الجوية الأخيرة التي عرفتها المنطقة هذا الأسبوع.

وأضاف البيان أن أفراد الجيش الوطني الشعبي قاموا بفتح عدة طرقات مغلقة ومساعدة مواطنين عالقين بفعل التساقط المستمر للثلوج، وتؤكد قيادة الجيش الوطني الشعبي عن استعداد وحداتها الدائم للتدخل وفك العزلة وتقديم الدعم والعون والتضامن مع المواطنين في جميع المناطق المتضررة من خلال تسخير الآليات والوسائل المناسبة.