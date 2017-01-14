التحقيـق مع عـصابة تـستدرج أصـحاب سـيارات الأجرة لـسـرقة مـركباتهم في العاصمـة

كشف مصدر مطلع لـ«النهار»، أن قاضي تحقيق الغرفة الأولى بمحكمة الدار البيضاء يتقصى مع شبكة إجرامية جد خطيرة تتكون من 8 عناصر ألقي القبض على 5 منهم، يُدعون على التوالي «ع.ش» و«ق.ب» و«و.س» و«ب.س» و«ق.ك»، تنشط في العاصمة وضواحيها لتترصد أصحاب سيارات الأجرة و«الكلونديستان» للاعتداء عليهم بالعنف وسرقة سياراتهم، حيث راح ضحيتهم 8 أشخاص .الملف تحرت فيه مصالح الدرك الوطني بالحميز، حيث تمكنت من فك شيفرة نشاط عناصر الشبكة بعد تصاعد عدد شكاوى المواطنين فيما يخص تعرضهم للاعتداء وسرقة مركباتهم في مناطق متفرقة من العاصمة وضواحيها، من بينهم أحد الضحايا الذي صرح بأنه يملك سيارة من نوع «إيبيزا» يعمل بها كسائق أجرة، وأنه يوم الوقائع المصادف لتاريخ 23 ماي 2016، تقدم منه شخصان وهو بمحطة سيارات الأجرة بمدينة الرويبة أحدهما يدعى «ع.ش»، طلبا منه نقلهما إلى مدينة الخروبة في بودواو مقابل 1200 دج، وبالمنطقة المسماة بن يمينة طلبا منه التوقف وقاما بالاعتداء عليه بالسكين وسرقا السيارة. من جهته ضحية آخر، صرح بأنه يعمل سائق أجرة ويملك سيارة من نوع «رونو سامبول»، وأنه يوم 16 نوفمبر 2016، تقدم منه «ق.ك» و«ب.س» وطلبا منه نقلهما إلى مدينة مفتاح مقابل 1200، وفي مدحل المدينة قام «ق.ك» بخنقه بواسطة حبل، فيما قام الآخر بطعنه بواسطة سكين من الحجم الكبير، ثم قاما بإلقائه خارجا والفرار. ضحية آخر صرح أمام قاضي التحقيق بأنه خلال عمله كسائق أجرة بمدينة براقي، تقدم منه بتاريخ 30 أكتوبر 2016، شخصان أحدهما يدعى «ب.س» و«ق.ك» وطلبا منه نقلهما إلى مدينة أولاد سلامة، وفي الطريق طلبا منه التوقف، حيث قام أحدهما بخنقه، فيما قام الثاني بتوجيه له لكمات على الوجه ورميه خارج المركبة والفرار بها. وقد كشف المصدر أن 5 آخرين من الضحايا وقعوا في مصيدة العصابة الإجرامية، بعدما تقدم منهم المتهمون كزبائن بعد الاتفاق على المبلغ، ثم تم الاعتداء عليهم وسرقة سياراتهم، حيث تقوم العصابة باستهداف أصحاب سيارات الأجرة من خلال طلبيات إيصال ونقلهم إلى وجهات معينة، ثم ترصد الأماكن المعزولة للاعتداء عليهم وسرقة مركباتهم، كما تمكنت ذات المصالح من التوصل إلى أن الشبكة لها علاقة بمقتل «طاكسيور» من القبة تم الاعتداء عليه وقتله وسرقة مركبته بعد جره إلى مكان معزول مؤخرا إلى مدينة الرويبة. وذكر المصدر أن قاضي التحقيق لا يزال يتحرى في القضية، بعدما تبين أن العصابة كانت وراء مقتل «طاكسيور» في مدينة الرويبة، حيث أمر بإيداعهم رهن الحبس المؤقت إلى غاية استكمال التحقيق وإحالتهم على المحاكمة بموجب تهم تكوين جماعة أشرار لغرض الإعداد لجناية والمشاركة في جناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة في السرقة المقترنة بظرف العنف والتعدد واستعمال مركبة.