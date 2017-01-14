شاشات عملاقـة لنقـل مباريات الخضـر بالعاصمـــة

تتمثل في شاشات عملاقة عبر الساحات وكافة دور الشباب بالبلديات

سخّرت مديرية الشباب والرياضة لولاية الجزائر شاشات عملاقة وتلفزيونات عبر كافة دور الشباب والرياضة المتواجدة بـ57 بلدية، لمتابعة مباريات المنتخب الوطني لكرة القدم خلال مشاركته في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2017، والتي انطلقت أمس بالغابون .

وقال أمس، طارق كراش، مدير الشباب والرياضة لولاية الجزائر في حديث مع «النهار»، إن المديرية قامت بوضع تلفزيونات وشاشات العرض وكذا أجهزة متطورة لنقل مباريات الخضر للمواطنين عبر كافة دور الشباب والرياضة وحتى المسارح والقاعات التي سهرت السلطات المحلية على تهيئتها، مشيرا إلى أن مناصري ومتتبعي المنتخب الوطني سيشاهدون كافة المباريات التي سيجريها الفريق الوطني أين سيتم مرافقتهم إلى غاية آخر مباراة لهم. وأضاف ذات المتحدث، أنه تم تسخير شاشات عملاقة عبر ساحة البريد المركزي، باب الواد، الحراش، الحميز، الأبيار، الرويبة، هراوة، الشراڤة، وزرالدة وببعض الساحات الكبرى عبر بعض بلديات العاصمة، مفيدا أن المباراة الأولى للمنتخب الوطني لكرة القدم والتي تبث اليوم تزامنت وسوء الأحوال الجوية، أين سيتم عرض المباراة في دور الشباب فقط، أما باقي المباريات فسيتم عرضها على هذه الشاشات العملاقة في حال تحسن الطقس خارجا.

وقال كراش إن كافة دور الشباب بالبلديات ستزود بمباريات الخضر، خاصة وأنه في بعض البلديات يوجد 3 و4 مراكز للشباب، مفيدا بأنه سيتم تزويد المناصرين بالأعلام الوطنية والرايات، كما سيكون هنالك مؤطرون وأخصائيون وحتى أطباء للسهر على راحة مناصري الفريق الوطني.

للإشارة، فإن المنتخب الوطني لكرة القدم سيواجه اليوم نظيره الزيمبابوي على الساعة الخامسة مساء، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية بملعب فرانس فيل.