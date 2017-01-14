مليار و600 مليون منحة تقاعد من FSIE

العملية تتم بشراء ألف سهم بـ180 دينار لكل سهم سنويا مدة 30 عاما

فشل صندوق دعم الاستثمار من أجل التّشغيل، في إقناع الجزائريين بالادّخار على مستواه مقابل الحصول على تقاعد تكميلي، حيث لا يتعدّى عدد المنخرطين في الصندوق اليوم خمسة آلاف عامل، قاموا بشراء أسهم ستحوّل عند نهاية خدمتهم إلى تقاعد تكميلي يضاف إلى تقاعدهم الكلاسيكي من الوظيفة التي يزاولونها.يحاول صندوق دعم الاستثمار من أجل التّشغيل استقطاب أكبر عدد من العمال من أجل شراء أسهم بالصندوق مقابل تقاعد تكيملي سيستفيدون منه، حيث كشف المسؤول بالصندوق، عقون يوسف، في تصريح لـ «النهار»، أنّ الصندوق اليوم يعرض على جميع العمال سواء المصرّحين لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للعمال غير الأجراء أو الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للعمال الأجراء، شراء 1110 سهم في العام مقابل 180 دينار فقط للسهم الواحد، وحين تجاوز عدد الأسهم 1110 سيدفع العمال 200 دينار.وقال ذات المسؤول إنّه بإمكان العمال الحصول على أرباح تصل إلى 16 مليون دينار في حالة شراء ألف سهم في العام، وأكد أن قيمة الأسهم التي يدفعها في كلّ مرّة ستوجّه للاستثمار في مؤسسات صغيرة ومتوسطة، على أن يتحصل العامل على الأرباح الناتجة عن الاستثمار، وأوضح أن العامل يتحصّل على التقاعد التكميلي من الصندوق بعد نهاية خدمته وتقاعده من العمل، كما يمكن التحصل عليه مسبقا في حالة توقفه عن العمل بسبب التقاعد المسبق أو مرض وعجز.وأشار ذات المتحدث إلى أنّه وبعملية حسابية يمكن لعامل اشترى أسهم بمعدل 1000 سهم في العام عند سن الـ 30 سنة، وعند التقاعد عند سن الـ 60 سنة، يكون قد دفع سنويا 180 ألف دينار، أماّ عند التقاعد، سيتحصل على تقاعد تكميلي بأرباح تقدر بـ 16 مليون و760 ألف دينار مقابل 5 ملايين و400 ألف فقط ادّخرها طيلة فترة عمله، منها 10 ملايين و760 ألف دينار قيمة الأداءات و6 ملايين دينار قيمة إسمية، ويكون قد استفاد من دعم للدولة يقدّر بـ 600 ألف دينار، حيث شدّد ذات المسؤول على أنّ هذا الادّخار ليس محل أرباح ربوية.