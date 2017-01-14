مسابقة وطنية لاختيار أئمة لأداء صلاة التراويح بالمغتربين في الخارج

آخر أجل لإيداع الملفات في 28 من الشهر الجاري

قررت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تنظيم مسابقة لموظفيها للترشح لأداء صلاة التراويح خارج الوطن، للمترشحين المنتمين إلى رتبة إمام معلم وأستاذ التعليم القرآني، معلم القرآن الكريم بالإضافة إلى رتبة مؤذن وقيم، بشرط أن يكون هؤلاء مرسّمين في رتبهم وحافظين للقرآن الكريم كله، متقنين لأحكام التجويد مع حسن الأداء.

ودعت الوزارة الراغبين في المشاركة للتقدم إلى مديرية الشؤون الدينية والأوقاف على مستوى ولاية عملهم لسحب استمارة الترشح وملئها ثم إيداعها بالمديرية الولائية وإرسال نسخة عبر البريد الإلكتروني قبل 28 جانفي القادم، مضيفة أنه سيتم انتقاء المترشحين في تصفيات جهوية «شرق، غرب، وسط، جنوب»، بينما سيخضع الناجحون إلى انتقاء مركزي لاعتماد القائمة النهائية.

وتقوم وزارة الشؤون الدينية، كل سنة، بتنظيم هذه المسابقة لتأطير النشاط الديني الخاص بصلاة التراويح لسنة 2017 بمساجد المهجر وبالأخص مسجد باريس، حيث يتم إجراء امتحان خاص باستظهار القرآن الكريم للمترشحين الذين استوفوا الشروط القانونية، بالمدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف، دار الإمام بالجزائر العاصمة. وكانت وزارة الشؤون الدينية قد أعلنت عن مسابقة فتح باب الترشح لانتداب أئمة للعمل في مسجد باريس بفرنسا، والتي تخص الترشح لـ5 رتب في سلك الإمامة، واشترطت خبرة خمس سنوات من الخدمة الفعلية في الرتبة مع إتقان اللغة الفرنسية، وتخص هذه الوظائف رتب الأئمة الأساتذة الرئيسيين، والمرشدات الدينيات الرئيسيات، والأئمة الأساتذة والمرشدات الدينيات والأئمة المدرسين، مع اشتراط إثبات خمس سنوات من الخدمة الفعلية في الرتبة، وأن يكون حافظا للقرآن الكريم كله، إضافة إلى شرط إتقان اللغة الفرنسية والسلامة من كل عاهة أو مرض يتعارض مع وظيفته.

وسيستفيد الأئمة الذين سيتم انتدابهم من امتيازات عديدة منها الحصول على مسكن وظيفي، ومنح تدفع لهم بالعملة الصعبة «الأورو»، كما ستبقي الوزارة أيضا على أجورهم الشهرية التي كانت تدفع لهم بالجزائر كاملة غير منقوصة.

ويأتي انتداب الأئمة الجزائريين للعمل في فرنسا في إطار الاتفاقية التي أبرمت بين الجزائر وفرنسا، سنة 2005، حيث تقوم بموجبها الجزائر بمساعدة مسلمي فرنسا على ممارسة ديانتهم من خلال إرسال أئمة إلى هذا البلد.