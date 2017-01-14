مغتربون يحاولون تهريب 1200 خرطوشة «مالبورو» عبر ميناء عنابة

الجمارك اكتشفت السجائر خلال عملية تفتيش استغلالا لمعلومات مؤكدة

تمكنت مصالح الجمارك الجزائرية على مستوى ميناء عنابة من حجز أزيد من 1200 خروطشة سجائر كانت معبأة داخل ثلاث سيارات، على متن باخرة طاسيلي التابعة للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، بينما كانت الباخرة متوجهة في رحلة بين مدينة عنابة ومدينة مارسيليا الفرنسية .

وحسب المعلومات المؤكدة التي تحوزها «النهار» نقلا عن مصادر مسؤولة، فإن العملية التي مكّنت مصالح الجمارك من حجز هذه الكمية الهائلة من السجائر على متن الباخرة، جاءت على إثر ورود معلومات إلى مصالح الجمارك تفيد بوجود عدد من المسافرين على متن الباخرة يحاولون تهريب كمية هائلة من السجائر تتجاوز 1200 خرطوشة.

وتفيد ذات المصادر التي أوردت الخبر لـ«النهار»، بأن عملية التفتيش تمت بالتنسيق بين مصالح الجمارك ومصالح المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، حيث مكّن استغلال المعلومات الأولى من القبض على مسافرين كانا على متن سيارتين كانتا معبأتين بما يقارب 800 خرطوشة من نوع «مارلبورو» و«ليجوند»، حيث حاول صاحبا هاتين السيارتين إدخالهما إلى باخرة «الطاسيلي» والتوجه على متن رحلة عنابة-مارسيليا، فيما قام صاحب السيارة الثالثة بإدخال سيارته التي كانت معبأة بأزيد من 400 خرطوشة على متن الباخرة وكانت في مقدمة موقف السيارات بالباخرة، مما تسبب في تأخر في الرحلة لساعة من الزمن لأجل إخراجها وحجز الكمية.

وأكدت ذات المصادر أن المسافرين الثلاثة من المغتربين الجزائريين المقيمين بمدينة مارسيليا الفرنسية وكانوا في عطلة في الجزائر، حيث أثبتت التحقيقات الأولية التي باشرتها مصالح الجمارك أن المسافرين الذين تورطوا في عملية التهريب التي لم تكن لديهم أية علاقة مع عمال الميناء أو مع عمال الباخرة.

وكانت السلطات الفرنسية، شهر نوفمبر المنصرم، قد حجزت باخرة طارق بن زياد بميناء مرسيليا، والتي كانت محملة بـ50 خرطوشة من السجائر غير المرخصة، وتم استجواب طاقم الباخرة من قبل رجال الشرطة قبل إحالة الملف على العدالة.

وأكدت ذات المصادر أن المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين تتكبد خسائر فادحة نتيجة تسديدها لغرامات بالعملة الصعبة في الموانئ الدولية بسبب قيام المسافرين على متن بواخرها بتهريب أشياء غير مرخصة قانونا وعلى وجه الخصوص تهريب السجائر، والتي تدر أموالا طائلة على الشبكات التي تنشط فيها.