17 ٪ نسبة البطالة وسط الجامعيين.. ومليون بطّال في الجزائر

نسبة البطالة ارتفعت لتصل 10 من المائة في الجزائر بشكل عام

ارتفعت نسبة البطالة وسط حاملي شهادات التعليم العالي والبحث العلمي إلى أكثر من 17 من المائة، فيما بلغت نسبة البطالة بشكل عام في الجزائر 10 من المائة، وهو ما يقارب المليون شخص من دون عمل .

بلغت نسبة البطالة في الجزائر حسب آخر الإحصائيات للديوان الوطني للاحصائيات 10.5 من المائة في سبتمبر الماضي، مقابل 9.9 خلال شهر أفريل من نفس السنة في زيادة مست أساسا النساء وخريجي التعليم العالي.

وفي سبتمبر الماضي، بلغ عدد السكان الناشطين اقتصاديا 12 مليونا و117 شخص مقابل 12 مليونا و92 شخص في أفريل 2016، كما ارتفع معدل البطالة وسط حاملي شهادات التعليم العالي إلى 7. 17 من المائة مقارنة بـ13 من المائة بالنسبة لحاملي شهادات التكوين المهني، في الوقت الذي انخفضت فيه البطالة وسط الأشخاص من دون شهادة إلى 7.7 من المائة.

ولدى تحليل تركيبة فئة البطالين من خلال الديوان الوطني للإحصائيات، فقد يتبين أن 45 من المائة منهم، أشخاص من دون شهادة، أي ما يعادل 570 ألف شخص و2. 28 من المائة منهم خريجو جامعات التعليم العالي، أي 358 ألف شخص و27 من المائة هم من خريجي التكوين المهني أي 343 ألف شخص.

أما بالنسبة للأشخاص العاملين، فقد بلغ عددهم 10 ملايين و845 شخص في سبتمبر مقابل 10 ملايين و895 شخص في أفريل.

ولدى إجراء مقارنة بين الجنسين، يتبين أن نسبة البطالة بين الرجال وصلت إلى 8.1 من المائة في سبتمبر مقارنة بمعدل بطالة بـ20 من المائة في الوسط النسائي، وفضلا عن ذلك يلاحظ أن نسبة البطالة بين النساء سجلت في سبتمبر أعلى مستوياتها منذ عشر سنوات. كما تظهر أرقام الديوان الوطني للإحصائيات وجود تباينات محسوسة في معدلات البطالة، بالنظر لعوامل السن والمستوى التعليمي والشهادة المحصل عليها.

فبالنسبة للأشخاص الذين تفوق أعمارهم 25 سنة، فتبلغ نسبة البطالة 9. 7 من المائة، بينما ارتفعت هذه النسبة في فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 سنة إلى 7. 26 من المائة في سبتمبر. وعند الأخذ بعين الاعتبار مستوى التأهيل، فيلاحظ أن ارتفاع مستوى البطالة مسّ بشكل رئيسي خريجي التعليم العالي.