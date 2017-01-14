النهارتنشر تفاصيل الترقية لعمال الأسلاك المشتركة

تثبيت حاملي شهادة ماستر في الصنف 13 وليسانس 12 وDEUA 11

أفرجت المديرية العامة للوظيف العمومي، عن القانون الخاص المنظم للأسلاك والرتب في التوظيف، وذلك بشأن تصنيف حاملي شهادة الليساس في التخصصات العلمية، وكذا حاملي شهادة الماستر في العلوم الإنسانية والاجتماعية، أين استفاد أصحاب شهادة الماستر من التصنيف 13، في حين تم منح التصنيف 12 لحاملي شهادة الليسانس «أل م دي» وكذا وفق النظام الكلاسيكي، فيما استفاد من التصنيف 11 حاملوا شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية. وحسب التعليمة التي تحوز «النهار» على نسخة منها، والموجهة لمديرية الوظيف العمومي والإصلاح الإداري من قبل مصالح الوزير الأول عبد المالك سلال، لإخطار مفتشيات الوظيفة العمومية ومسيّري المؤسسات العمومية، أمرهم من خلالها بمنح الموظفين رتب جديدة في التصنيف السلمي، تسمح بتوظيف حاملي شهادة الليسانس في التخصصات العلمية، وكذا حاملي شهادة الماستر في ميادين العلوم الإنسانية والاجتماعية، حيث يتم إدماج الموظفين وفق المرسوم الجديد بشرط احتساب الخبرة المهنية التي حددت بـ10 سنوات كاملة من دون نقصان .

أما الحاملون لشهادة الماستر، فيستفيدون من الصنف 13 والتصنيف 12 لحاملي شهادة الليسانس «أل م دي»، فيما تم منح التصنيف 11 لحاملي شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية، وفق ذات المرسوم الذي أخطرت به تعليمة الوزير الأول مديرية الوظيف العمومي.

وأضافت التعليمة بأن الموظفين الذين يملكون شهادة الليسانس في الاختصاص وتم توظيفهم في أقل من الرتبة، يتم إدماجهم بعد تحقيق شرط 10 سنوات خبرة إلى جانب الموظفين المتحصلين على شهادة اللسيانس في الاختصاص أثناء مسارهم المهني ومنحهم الإدماج.

كما استحدثت مديرية الوظيف العمومي 4 أسلاك جديدة، منها شعبة الإدارة العامة التي يدمج فيها رتبة مساعد متصرف، وهم الموظفون المرسمون والمتربصون المنتمون لأحد الأسلاك، في شعبة الإدارة العامة الحاصلون على شهادة الدراسات التطبيقية أو شهادة معادلة لها في إحدى التخصصات المطلوبة، أما رتبة متصرف فهم الملحقون الرئيسون، ورتبة متصرف محلل، وشعبة الترجمة والترجمة الفورية والذين يدمجون في رتبة مترجم وشعبة الوثائق والمحفوظات يدمج فيها رتبة مساعد وثائقي وأمين محفوظات رئيسي، وشعب الإعلام الآلي والإحصائيات والمخبر والصيانة.