انتشال 13 جثة من البحر المتوسط وسط مخاوف من غرق عشرات المهاجرين

أعلن خفر السواحل الإيطالي أن 8 مهاجرين على الأقل لقوا حتفهم بانقلاب قاربهم قبالة سواحل ليبيا السبت ، لكنه أشار إلى أن عدد القتلى قد يكون أعلى من ذلك .

ونقلت وكالة "رويترز"، عن متحدث باسم خفر السواحل، أن 4 أشخاص أنقذوا، لكن ناجين قالوا إن أكثر من 100 شخص كانوا على متن القارب عندما انقلب على مسافة 50 كيلومترا تقريبا قبالة الساحل الليبي.

وأضاف المتحدث أن سفنا تابعة للبحرية الفرنسية والإيطالية وسفنا تجارية ومروحية وطائرة إنقاذ تشارك في عمليات البحث والإنقاذ.