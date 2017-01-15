بـارون مخدرات يـحاول تـفجير عمارة بواسطة الغاز في تيقصراين بالعاصمة

المتهم سكب البنزين وأضرم النار بعد توصيل أنبوب بقارورة غاز «البوتان» الجاني تورط في حوالي 70 قضية جلها تتعلق بالمخدرات

تمكنت مصالح الأمن في العاصمة، مؤخرا، من القبض على أخطر بارون مخدرات ينحدر من ولاية باتنة، كان يتواجد في حالة فرار منذ سنتين لتورطه في عدة قضايا إجرامية يفوق عددها السبعون، آخرها كانت محاولة تفجير عمارة على مستوى منطقة تيقصراين التابعة لبلدية بئر خادم باستعمال غاز البوتان والبنزين بنية الانتقام من عائلة تتكون من 7 أفراد حاول أحدهم منعه من فرض سيطرته على الحي، ليصدر في حقه حكم غيابي عن محكمة بئر مراد رايس يقضي بإدانته بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع إصدار أمر بالقبض .مجريات قضية الحال، استنادا إلى ما دار في جلسة المحاكمة، تعود تفاصيلها إلى تاريخ 3 فيفري في حدود الساعة الثانية صباحا، حينما استغل المتهم سكون الليل لتنفيذ جريمته التي خطط لها بدافع الانتقام من أحد الأشخاص الذي دخل معه في مشادات كلامية تطورت إلى شجار بسبب منعه من فرض سيطرته على أحد أحياء منطقة تيقصراين، حيث قام بوصل أنبوب الغاز الرئيسي الخاص بمسكن عائلة ذلك الأخير بقارورة غاز البوتان، ومن ثم قام بسكب البنزين وإضرام النار التي أتت ألسنتها على باب الشقة، ولولا تفطن الجيران للأمر وإخمادهم للنار لكانت انفجرت كافة العمارة، ليلوذ بعدها بالفرار إلى وجهة مجولة بعدما لمحه بعض الجيران، وهو الأمر الذي أكده صاحب الشقة عند مثوله كضحية أمام محكمة بئر مراد رايس، حيث صرح بأن المتهم يعد من أخطر المجرمين بالمنطقة وحاول إفساد أبناء الحي بإقحامهم في عالم المخدرات ولم يتوقف به الأمر عند ذلك الحد، بل حاول فرض قانون الغاب، وهو الأمر الذي جعل شقيقه يتشاجر معه ويضربه، مما أدى بذلك الأول لمحاولة الانتقام من عائلته المتكونة من 7 أفراد بمحاولة حرقهم، مشيرا إلى أن تحريات الشرطة العلمية كشفت أن الحريق مفتعل، خاصة بتواجد قارورة الغاز. في حين صرح المتهم الموقوف عند مواجهته بالأفعال المنسوبة إليه، ألا علاقة له بالقضية لا من بعيد ولا من قريب، حيث زعم أنه بناء قدم من ولاية باتنة من أجل كسب لقمة عيشه وليس للاتجار في المخدرات، رغم أن عملية توقيفه التي كانت منذ حوالي 3 أسابيع كانت بشأن قضية مخدرات، ليتم بعدها الاتصال بالضحية، الذي تقدم أمام العدالة وطالب بحقوقه المدنية التي حددها بـ 50 مليون سنتيم. وعليه، التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة