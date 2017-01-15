التحقيق مع 4 شباب متهمين برمي فتاة قاصر من الطابق الرابع في عين البنيان

كشف مصدر مطلع لـ«النهار»، أن قاضي التحقيق بمحكمة الشراڤة، يحقق مع 4 شباب تتراوح أعمارهم بين 21 و25 سنة، المشتبه في قتلهم فتاة قاصر شهر ديسمبر المنصرم، من خلال رميها من الطابق الرابع لإحدى العمارات المهجورة في عين البنيان. تفاصيل القضية حسب مصادرنا، تعود إلى اختفاء القاصر البالغة من العمر 14 سنة، عن منزلها العائلي، الأمر الذي جعل أفراد عائلتها يبحثون عنها ويبلغون مصالح الأمن بأمر اختفائها، حيث وجدتها مصالح الدرك الوطني في اليوم الموالي جثة هامدة بإحدى العمارات المهجورة، وعلى هذا الأساس، تم فتح تحقيق في القضية تبين من خلاله أن مقتل الضحية كان جريمة قتل وليس انتحارا، كما أسفرت التحريات عن التوصل إلى هوية المشتبه فيهم الأربعة الذين قاموا برمي الفتاة من الطابق الرابع والتسبب في وفاتها، وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد ملف جزائي ضدهم أحيلوا بموجبه على وكيل جمهورية محكمة الشراڤة، الذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق للتقصي في القضية ومعرفة ملابسات الجريمة البشعة التي اهتزت لها منطقة عين البنيان بتاريخ 21 ديسمبر المنصرم، كما أفاد مصدرنا أن سبب مقتل الضحية هو تصفية حسابات بين المشتبه فيهم الأربعة وشقيقتها الكبرى، مضيفا أنهم أنكروا الجرم المسنوب إليهم جملة وتفصيلا خلال مثولهم أمام قاضي التحقيق، مدّعين أن الفتاة القاصر أقدمت على الانتحار بإلقاء نفسها من الطابق الرابع للعمارة المهجورة خوفا من أفراد عائلتها نتيجة قضائها معهم بعض الوقت .