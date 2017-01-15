رقمنة بيانات أكثر من 8 ملايين تلميذ قبل 31 جانفي الجاري

الاعتماد على الأرضية الرقمية في كل المعاملات الإدراية بداية من 4 مارس القادم

طالبت وزارة التربية الوطنية، مديري التربية بالولايات، بالشروع في تحيين معلومات وبيانات كل التلاميذ على المستوى الوطني داعية كافة مديري المؤسسات التربوية، بالانتهاء من هذه العملية التي تشمل أكثر من 8 ملايين تلميذ قبل 31 جانفي الجاري .

وحسب التعليمات التي أرسلتها وزارة التربية الوطنية إلى مديري التربية، والتي تحوز «النهار» على نسخة منها، فإنها قد دعت كافة مديري التربية ومن خلالهم مديري المؤسسات التربوية على المستوى الوطني بضرورة الشروع في تحيين وإدخال المعلومات والبيانات الخاصة بالتلاميذ في الأطوار الثلاثة، وفق المعطيات المبنية بالأرضية الرقمية لقطاع التربية.

وأضافت ذات التعليمات، أن كل مديري المؤسسات التربوية مطالبون بالشروع في إدخال كافة البيانات المتعلقة بالتلاميذ في الأرضية الرقمية لوزارة التربية وتحيين الذين أدرجوا فيها سابقا، مضيفة أن طريقة الولوج إلى الأرضية الرقمية لرقمنة التلاميذ يكون بنفس إسم المستخدم والرقم السري السابق، الذي تم التسجيل فيه من طرف مدير المؤسسة، في حين تم تحديد تاريخ الـ31 جانفي الجاري، كآخر أجل لتسجيل كافة التلاميذ وتحيين معلوماتهم وبياناتهم والبالغ عددهم أكثر من 8 ملايين تلميذ في الأطوار الثلاثة.

كما أكدت وزارة التربية الوطنية، أنه بداية من تاريخ الـ4 فيفري المقبل، فإنه سيتم الشروع في استغلال الأرضية الرقمية للقطاع في استخراج مختلف الوثائق المتوفرة على الأرضية، على غرار كشوفات النقاط والشهادات المدرسية بالنسبة للتلاميذ والوثائق الإدارية الخاصة بالموظفين، في حين سيتم العمل بالنظام الآلي والتقليدي خلال مدة شهر، قبل أن يتم التحول كلية إلى النظام الآلي بداية من تاريخ 4 مارس المقبل، حيث سيصبح العمل بالنظام الآلي فقط في كل المعاملات الإدارية والوثائق الخاصة بالموظفين والتلاميذ.

وكانت وزارة التربية الوطنية، وضعت رزنامة خاصة لمديري المؤسسات التربوية، من أجل تحيين وإدخال كافة المعطيات الخاصة بالموظفين والتلاميذ في الأرضية الرقمية للقطاع، وهي العملية التي انطلقت في 25 ديسمبر الماضي، عبر مراحل خاصة بكل فئة وشريحة، على أن تنتهي العملية في 4 فيفري، وهو تاريخ بداية العمل بالأرضية، قبل تعميمها والاعتماد عليها كليا في الـ4 مارس المقبل.