قتيل و 15 ولاية تحت الحصار بسبب الثلوج و الجيش يتدخل

النهار تنشر قائمة الطرق الوطنية والولائية المغلقة وفاة 4 أشخاص في 18 حادث مرور خلال 24 ساعة الماضية أزمة غاز البوتان تلوح في الأفق والدراسة متوقفة إلى إشعار آخر إيقاف الامتحانات بعديد الجامعات وإلغاء عديد الرحلات الجوية بمطارات الشرق

أدى التساقط الكثيف للثلوج، منذ نهاية الأسبوع، إلى غلق العديد من الطرق والمحاور الرئيسية عبر 15 ولاية، إلى فرض عزلة وحظر تجوال بهذه المناطق، الأمر الذي أدى بالتلاميذ إلى مقاطعة الدراسة وإلغاء الامتحانات الجامعية بعديد المؤسسات، كما تسببت الثلوج في قطع التيار الكهربائي وتسجيل ندرة في قارورات غاز البوتان، الأمر الذي أدى بالعائلات المتضررة إلى الاحتجاج .

كابوس أزمة قارورات الغاز يعود من جديد في تيزي وزو

تسببت الثلوج التي تساقطت بكثافة على ولاية تيزي وزو، في إغلاق الطرقات ومحاصرة المناطق السكنية، مما جعل عديد العائلات عاجزة عن التزود بقارورات غاز البوتان، حيث خرج السكان إلى الشوارع احتجاجا على الندرة الحادة في عز الشتاء، متهمين السلطات الولائية بعدم اتخاذ التدابير الخاصة لمواجهة هذه الأزمة مع دخول فصل الشتاء، مما جعل أزمة غاز البوتان تلوح في الأفق بأول أسبوع لتساقط الثلوج، والتي تضررت بسببها مناطق بني دوالة بوجيمع، ماكودة، تيميزار واقنون، آيت عيسى ميمون، ذراع الميزان، مكيرة وبعض القرى التابعة لبلديات واضية وغيرها من المناطق التي تعرف بالبرودة القاسية.

كما لا تزال العديد من الطرقات بولاية تيزي وزو، مغلقة بسبب تراكم الثلوج والاستمرار في تساقطها على غرار الطرق الحاملة لأرقام 15، 30، 33، 12، 71، على مستوى كل من الحدود الفاصلة بين ولايات بجاية وتيزي وزو والبويرة.

الثلوج تعزل قرى ومداشر ولاية البويرة والجيش يتدخل لفك العزلة

من جهته، تسبب ليلة السبت التساقط الكثيف للثلوج في عزل العديد من القرى النائية، نواحي آيت لعزيز وأعالي الأخضرية كقرومة وزبربر، إلى جانب قرى سوق الخميس وصولا إلى شرق البويرة بأعالي أمشدالة، حيث قطعت الثلوج الطريقين الوطنيين 33 و30 الرابطين بين تيرودة بأمشدالة في تيكجدة، وكذا بين البويرة وتكجدة.

وقد تدخلت عناصر الجيش نواحي أمشدالة وتيكجدة مرورا بسوق الخميس وأعالي تيكجدة لمساعدة المواطنين، لاسيما مع تنقل بعض كاسحات الثلوج بدائرتي أمشدالة والأخضرية لفتح الطرق ورمي الملح من أجل فك العزلة على المواطنين العالقين، بالإضافة إلى توزيع قارورات الغاز وإيصالها إلى المناطق المعنية مع تكثيف نقاط البيع، كما امتنع العشرات من التلاميذ بقرى آيت لعزيز وتاغزوت القريبة من مرتفعات تكجدة وأعالي الأخضرية عن اللحاق بأقسامهم، نظرا لتراكم الثلوج.

قتيل.. والثلوج تحاصر سكان الشريعة في البليدة

حاصرت الثلوج المتساقطة منذ نهاية الأسبوع، على سلسلة الأطلس البليدي، سكان مدينة الشريعة الذين بقوا عالقين بالطرقات عقب الانزلاقات الخطيرة وقطع الطرقات، حيث عاش سكان أعالي مرتفعات الحظيرة الوطنية للشريعة معاناة، جراء الثلوج التي تساقطت في اليومين الماضيين، حيث بقي بعضهم محاصرين في وقت انقطع التيار الكهربائي.

كما أدى تساقط الكمية الكبيرة من الثلوج، خلال 24 ساعة الأخيرة، بمنطقة الشريعة في انسداد الطريق الوطني رقم 37 الرابط بين البليدة والشريعة، بعد ارتفاع سُمك الثلوج الذي تساقط بغزارة، بالإضافة إلى تسجيل حادث مرور مميت وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 1 الرابط بين ولايتي البليدة والجزائر العاصمة، بعد انزلاق الضحية الذي كان على متن دراجة نارية واصطدامه بسيارة سياحية مما أدى إلى وفاته في عين المكان، وأدى تساقط الأمطار إلى تسريب المياه داخل العشرات من البيوت القصدرية وقضاء أغلب قاطنيها ليلتهم في العراء خوفا من فيضان وادي بني عزة، كما شهدت مختلف الطرق الثانوية والرئيسية ازدحاما على مستوى حركة المرور بسبب انسداد بعض بلوعات.

طرقات مقطوعة بعد تساقط الثلوج في بجاية

تسببت، نهار أمس، الكميات المتساقطة من الثلوج على مستوى ولاية بجاية، في قطع الطريق الوطني رقم 26 الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو، على مستوى بلدية شلاطة، إلى جانب الطريق الوطني رقم 75 الرابط بين ولايتي بجاية وسطيف مرورا ببوعنداس على مستوى بلدية كنديرة، بالإضافة إلى الطريق الولائي ببلدية اوزلاقن والطرق الولائي رقم 159 بشلاطة ورقم 7 أقبو تازمالت ورقم 20 بمنطقة تقوبة.

الثلوج تلغي الرحلات الجوية من مطار سطيف وتشل المدارس والجامعات

تسببت الثلوج التي تساقطت بكميات معتبرة نهار أمس بولاية سطيف، في قطع العديد من الطرق الوطنية والولائية والبلدية، كما تسببت هذه الثلوج المتساقطة في شل معظم مدارس الولاية، وتأجيل الامتحانات الجامعية، كما أدت إلى قطع أربعة طرق وطنية، على غرار الطريق الوطني رقم 75 الرابط بين بلدية تالة ايفاسن وبجاية، وكذا الطريق الوطني رقم 74 الرابط بين دائرتي بوقاعة وبني ورثيلان، والطريق الوطني رقم 74 الرابط بين كل من دائرة بني ورثيلان وبلدية بني شبانة، وكذا الطريق الوطني رقم 9 في خطه الرابط بين سطيف وبجاية، والذي يشهد صعوبة معتبرة في التنقل.

وفي سياق متصل، فقد تسببت كميات الثلوج المتراكمة في شل الدراسة على مستوى معظم مدارس وإقليم الولاية بسبب قطع الطرقات، ونفس الشيء بالنسبة للجامعات، حيث تم تسجيل توقف الدراسة على مستوى جامعة فرحات عباس وجامعة محمد الأمين دباغين بسطيف، وهي الفترة التي تزامنت والامتحانات، مما أدى إلى تأجيلها إلى فترة لاحقة.

كما خلّفت الأحوال الجوية المتردية إلغاء كامل الرحلات الجوية القادمة أو المتجهة من مطار سطيف، بداية من صبيحة الأمس وإلى غاية تحسن الأحوال الجوية.

تراكم الثلوج يحرم تلاميذ قرية الكانتينة من التمدرس في خنشلة

دخل، أمس، تلاميذ الابتدائي والمتوسط والثانوي، في قرية الكانتينا بلدية يابوس في خنشلة لليوم الثاني على التوالي في عزلة وحرمان تام من الدراسة جراء تراكم الثلوج التي غطت المنطقة وقطعت الطرق والمسالك، في ظل تقاعس السلطات المعنية هناك عن التدخل لتأمين حركة المرور التي لا تزال متوقفة كليا أو جزئيا. فيما اضطر الأولياء إلى منع أبنائهم من الالتحاق بالابتدائيات على أطراف القرية نظرا لغياب التدفئة واستحالة الدراسة في ظروف البرد الشديد، مناشدين المنتخبين المحلية والسلطات المعنية في الولاية التدخل العاجل لفك الحصار عنهم وتمكينهم من أدنى الحاجيات الضرورية للعيش مع استمرار تهاطل الثلوج بكميات متفاوتة واستحالة تنقلهم عبر الطرقات والمسالك.

الثلوج تغلق الطرق واحتجاجات لغياب قارورات الغاز في سكيكدة

سدت الثلوج القوية التي تهاطلت طيلة 48 ساعة الماضية، شبكة الطرقات الرئيسية في سكيكدة، وخاصة الطريق الولائي رقم 7، وكذا الطرق التي تربط جميع مشاتي بلديات أعالي جبال القل، وهو ما أجبر العديد من المواطنين إلى البقاء في منازلهم بسبب العزلة التي فرضتها الثلوج، كما أدى إلى حدوث انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي واختفاء قارورات الغاز التي دفعت بالمواطنين إلى الاحتجاج.

الثلوج تتسبب في غلق طرقات بوزيزي وتشل حركة السير في عنابة

تدخلت، أمس، وحدات الحماية المدنية رفقة مصالح مديرية الأشغال العمومية بولاية عنابة، لتسهيل عملية عبور السيارات التي لاقت صعوبة كبيرة بسبب تساقط الثلوج في منطقة بوزيزي في سرايدي، وقد ذكرت مصادر «النهار» بأن ذات المنطقة سجلت تهاطل الثلوج في حدود الفترة الممتدة من الواحدة ليلا إلى غاية الخامسة فجرا، مما تسبب في تعطل حركة المرور ووجود صعوبة في سير المركبات والسيارات. ومن جهة أخرى سجلت مصالح الحماية المدنية اختناق سبع عائلات بغاز أوكسيد الكربون، المنبعث من مدفئة المنازل الواقعة بحي خرازة ووادي العنب.

الأمطار تغرق حي الماتش وتدفع بالسكان إلى الاحتجاج في سكيكدة

أغرقت الأمطار القوية التي تهاطلت على مدينة سكيكدة حي الماتش القصديري، ودفعت بالسكان إلى الاحتجاج في ظل غياب مصالح البلدية التي تخلفت عن التدخل واجبرت المواطنين المتضررين إلى التطوع فيما بينهم لإخراج الماء من بيوتهم الطوبية والقصدرية المتهالكة، بينما استنجد البعض بمصالح الحماية المدنية التي استخرجت المياه بمضخاتها الخاصة، وشكّلت فرق خاصة لهذه العملية لإنقاذ هذه المناطق التي تحولت إلى مسابح مفتوحة، خاصة في حي مرج الديب وكذا الحدائق و500 و700 مسكن.

الثلوج تشل المسلك الاجتنابي للطريق السيار بجبل الوحش في قسنطينة

تسبب التهاطل المتواصل للثلوج على مدار الـ 24 ساعة المنقضية في قسنطينة، في شل حركة المرور على مستوى الطريق الاجتنابي للطريق السيار شرق غرب بمرتفعات جبل الوحش، مما دفع بمصالح الأشغال العمومية إلى التدخل وإعادة فتح الطريق في الساعات الأولى من الصباح، وهي النقطة التي عادة ما تشهد تساقطا معتبرا للثلوج بالمقارنة مع باقي بلديات الولاية، التي شهدت هي الأخرى تساقطا معتبرا على غرار المريج والمدينة الجديدة علي منجلي واستمر ذلك إلى غاية الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين.

وقد سخرت مصالح الأشغال العمومية كافة الإجراءات والمعدات لمواجهة موجة الثلوج التي تعرفها الولايات الشرقية منذ يومين، وذلك بتخصيص 4 كاسحات وآلة ممهلة وكمية معتبرة من الملح المخصص لإذابة الثلوج، مع إمكانية الاستعانة بعتاد البلديات في حال ما اقتضى الأمر ذلك.

حسب بيان لمصالح الدرك الوطني

توقفت حركة المرور بكثير من الطرق الوطنية والولائية التابعة لإقليم اختصاص الدرك الوطني، جراء الاضطرابات الجوية التي تمر بها جل مناطق الوطن، خاصة مناطق وسط وشرق البلاد، أهمها:

ولاية جيجل: على مستوى الطريق الولائي رقم 137 «ب» في شطره الرابط بين بلدتي زيامة منصورية وإراقن سوسي، بالضبط بالمكان المسمى زنزانة، والطريق الولائي رقم 135 «ب» في شطره الرابط بين بلديتي الطاهير وأولاد عسكر بالضبط عند المكان المسمى مشتة أولاد بوزيد، وكذلك الطريق الولائي رقم 142 العابر لإقليم بلدية الشحنة، وذلك بسبب تراكم الثلوج.

ولاية بجاية: على مستوى الطريق الوطني رقم 26 «أ» في شطره الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو، في شطره العابر لبلدية شلاطة، والطريق الوطني رقم 9 في شطره العابر لبلدية سوق الإثنين، واللذين ألقت على مستواهما حركة المرور أيضا بسبب تراكم الثلوج.

ولاية تيزي وزو: الطريق مغلق على مستوى الطريق الوطني رقم 15 في شطره الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة، بالضبط على مستوى المكان المسمى فج تيروردة، والطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولاية تيزي وزو وولاية البويرة، بالضبط بالمكان المسمى أسول، والطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولاية تيزي وزو وولاية البويرة دائما، بالضبط بمنطقة سيدي نكولان، كلها مغلقة في وجه حركة المرور أيضا بسبب تراكم الثلوج.

ولاية سكيكدة: الطريق الولائي رقم 132 في شطره العابر لإقليم بلدية أولاد عطية على امتداد 10 كلم، حركة المرور به مشلولة بسبب تراكم الثلوج.

ولاية برج بوعريريج: الطريق الوطني رقم 76 في شطره العابر لبلدية برج زمورة، بالضبط بالمكان المسمى المدافع وعنصر وزلو، والطريق الولائي 43 في شطره العابر لبلدية الجعافرة، بالمكان المسمى أورير على امتداد 10 كلم، والطريق الولائي 44 في شطره الرابط ببلديتي الجعافرة وثنية النصر، بالمكان المسمى تركابت على امتداد 05 كلم، كلها مقطوعة بسبب التساقط الكثيف للثلوج.

سوق أهراس: على مستوى الطريق الوطني رقم 20 في شطره الرابط بين مركز العبور البري بالفويض إلى غاية مفترق الطرق بفج العمد، بلدية أولاد إدريس، حركة المرور به مشلولة بسبب تراكم الثلوج.

عنابة: على مستوى الطريق الولائي رقم 16 و 16 «أ» الرابطان بين بلديتي السرايدي وعنابة، مقطوعان أيضا بسبب التساقط الكثيف للثلوج.

سطيف: على مستوى الطريق الوطني رقم 75 الرابط بين ولايتي سطيف وبجاية، في شطره العابر لبلديات تالة ايفاسن، بوعنداس وآيت نوال مزادة، وذلك على مسافة 10 كلم، والطريق الوطني رقم 77 الرابط بين ولايتي سطيف وجيجل، في شطره العابر لبلديات عين السبت وبني عزيز والعلمة، وأيضا الطريق الوطني رقم 74 الرابط بين بلديتي بني ورتيلان وبوقاعة حركة المرور بهم مشلولة بسبب التساقط الكثيف للثلوج.

باتنة: على مستوى الطريق الوطني رقم 45 والطريق الولائي رقم 172 العابران لإقليم بلدية ايشمول، حركة المرور بهما مشلولة بسبب التساقط الكثيف للثلوج.

كما أحصت مصالح الدرك الوطني، خلال الـ24 ساعة الماضية، 18 حادثا مروريا أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 23 شخصا بجروح خطيرة.