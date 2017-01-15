30 طبيبا يستقيلون شهريا من القطـــاع العــام لفتح عياداتهم الخاصة

كشف الدكتور بقاط بركاني، رئيس عمادة الأطباء الجزائريين، أن 10 أطباء أخصائيين يودعون شهريا طلبات لفتح عيادات خاصة، يضاف إليهم 20 طبيبا مساعدا بمجرد الانتهاء من أدائهم الخدمة المدنية، ليقدر بذلك عدد الأطباء الفارين من المستشفيات شهريا بـ30 طبيبا .

وقال الدّكتور في اتصال مع النهار، إن طلبات فتح عيادات خاصة، يخص بالدرجة الأولى، الأطباء الذين أتموا خدمتهم المدنية، حيث يعمدون إلى إيداع طلبات للعمل بشكل مستقل.

وأضاف ذات المتحدث، أن الخروج من القطاع العام، لم يستثن الأطباء الذي أتموا خدمتهم المدنية، بل شمل الأطباء الأخصائيين، الذين قرروا هم الآخرين مغادرة المستشفيات العمومية للعديد من الأسباب. وعن الأسباب التي تقف وراء الهروب من المستشفيات، قال رئيس العمادة، إن ظروف العمل لم تعد ملائمة، كما أنها لا تحفز الأطباء على المواصلة، حيث تدهورت بشكل كبير جدا، وسط غياب الإمكانيات، مشيرا إلى أن الضغط الكبير يتعرض إليه الطبيب، بسبب عدم تفهم عائلات المرضى لذلك.

وذكر ذات المصدر، أن أقسام الاستعجالات، تقف هي الأخرى وراء هروب الأطباء نحو العيادات الخاصة، بسبب كثرة المشاكل فيها، وتزايد نسبة الاعتداءات عليهم، إذ يقومون بفتح عياداتهم لمن تتوفر لديهم الوسائل، فيما يلجأ العديد منهم إلى فتح عيادات جماعية، تضم العديد من المختصين، للتقليل من التكاليف. وفي السياق ذاته، فسر بقاط لجوء الأطباء إلى العمل لحسابهم في القطاع الخاص، توقيف النشاط التكميلي، موضحا أنه في غياب التحفيزات ورغم زيادة أجور الأطباء في المستشفيات، إلا أنهم ببساطة سئموا العمل فيها، إذ أنها تبقى بعيدة كل البعد عن احتياجات الطبيب، الذي عندما يوجه لأداء الخدمة المدنية يجد نفسه بدون مأوى وبمُرتب متدني، وفي حال إذا ما قامت وزارة الصحة برفع أجورهم، ومنح تذاكر مجانية مرتين في السنة فقط، لن يتوان أي طبيب في العمل في الجنوب والهضاب العليا.

أما عن التخصصات التي تعرف أكبر قدر من الطلبات، قال عميد الأطباء الجزائريين، هي طب التوليد، طب العيون، بالإضافة إلى الطب الداخلي.