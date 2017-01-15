شاب يقتل متربصا في التكوين المهني بطعنات خنجر في جيجل

اهتز، ليلة أول أمس، سكان منطقة الكيلومتر الثالث بالمدخل الشرقي لعاصمة جيجل، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها قاصر لا يتعدى عمر 17 سنة يقطن بالحي السكني المعروف بالمنظر الجميل «سابقا»، إثر تعرضه لطعنات خنجر على مستوى القلب من طرف شخص آخر يبلغ من العمر نحو 19 سنة، وقد تم تحويل جثة الضحية إلى مستشفى محمد الصديق بن يحيى، في وقت تم توقيف الجاني من طرف مصالح الأمن التي شرعت في فتح تحقيق معمق حول ظروف الحادثة التي علمت «النهار» من مصادر خاصة أنها قد تعود إلى مناوشة كلامية وقعت بين الضحية المنحدر من إحدى المناطق التابعة إقليميا لبلدية الجمعة بني حبيبي الذي يزاول تكوينه المهني بأحد المراكز مع الجاني الذي حاول الفرار في البداية، قبل أن يقوم بتسليم نفسه للمصالح الأمنية، لتتحول هذه المناوشة في لحظة من الزمن إلى جريمة قتل .