الدرك يوقف 25 فردا من الطائفة الأحمديـــة فــــي بسكــــرة

أوقفت، خلال اليومين الأخيرين، مصالح الدرك الوطني في بسكرة 25 شخصا من أتباع الطائفة الأحمدية مع حجز مطويات وتسجيلات سمعية بصرية وأغراض أخرى لدى الموقوفين الذين خضعوا للتحقيق قبل تقديمهم اليوم أمام النيابة بمحكمة سيدي عقبة. وأفاد مصدر «النهار» بأن التحريات بادرت بها فصيلة الأبحاث حول نشاط مشبوه لمجموعة أشخاص بإحدى بلديات الجهة الشمالية الشرقية للولاية، ليتم تبليغ النيابة التي أمرت بفتح تحقيق شمل تفتيش مساكن المشتبه فيهم، حيث ضبط عناصر الضبطية القضائية منشورات وتسجيلات تحث على اتباع معتقدات الطائفة المذكورة، كما كشف التحقيق أن نشاط المجموعة يتم في سرية تامة وبطريقة منظمة من خلال تولي أحد الموقوفين قيادة التنظيم فيما يعتبر الباقون أتباعا له، حيث تضم المجموعة 22 رجلا و3 نساء تتراوح أعمارهم بين 20 و70 سنة من بينهم إطارات بمؤسسات عمومية وأساتذة في مختلف الأطوار بما فيها التعليم العالي، فيما يملك آخرون مستوى تعليميا متدنيا، وخلال التعمق في التحقيق اتضح أن الطائفة تشجع الأطفال القصر على اتباع المذهب من خلال منحهم شهادات وجوائز مغرية لإقناعهم بأفكارهم التي أخذت في التوسع عبر بلديات أخرى من الولاية قبل وقوع أفراد المجموعة في قبضة مصالح الدرك التي فككت نشاطها وحجزت منشورات منها القانون الداخلي للطائفة .