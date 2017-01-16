مقتل عشرات في تحطم طائرة شحن تركية في قرغيزستان

تحطمت طائرة شحن تابعة للخطوط الجوية التركية في قرغيزستان، ما أسفر عن مقتل 32 شخصا على الأقل، معظمهم كانوا على الأرض، حسب مسؤولين حكوميين .

وسقطت الطائرة وهي من طراز بوينغ 747 فوق منازل قرب مطار ماناس، على بعد نحو 25 كيلومترا إلى الشمال من العاصمة القرغيزية بيشكك.

وقالت وزارة الصحة إن فرق الإنقاذ انتشلت جثة قائد الطائرة إضافة إلى جثث سكان تحطمت الطائرة فوق منازلهم. وأوضحت الوزارة أن من بين القتلى 6 أطفال.وقال مسؤولون في مطار ماناس إن الطائرة، كانت في رحلة قادمة من هونغ كونغ إلى بيشكك، في طريقها إلى اسطنبول.

وقد وقع الحادث في تمام الساعة السابعة والنصف بالتوقيت المحلي (الواحدة والنصف بتوقيت غرينتش).

ولم يعرف بعد سبب تحطم الطائرة، لكن تقارير أفادت بأن مستوى الرؤية في المطار كان سيئا جدا بسبب الضباب الكثيف.