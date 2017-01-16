رخص سياقة مزورة تباع مقابل 25 ألف دينار جزائري

تمكنت مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة بوقيرات، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 32 و34 سنة، يقيمان ببوقيرات يختصان في تزوير الوثائق الإدارية وقضايا النصب والاحتيال.جاءت العملية بناءً على شكوى تقدم بها الأشخاص إلى المصلحة لغرض الإبلاغ عن تحصله على وصل إيداع رخصة سياقة من صنف «ب» غير مسجل على مستوى مكتب التنظيم والشؤون العامة بدائرة بوقيرات، من قبل أحد الموظفين بدائرة بوقيرات، ليتم مباشرة التحريات اللازمة التي كشفت أن المتورط يعمل بمصلحة الأرشيف بدائرة بوقيرات في إطار عقود ما قبل التشغيل، أين أكد الضحية أنه قام بمنح وصل رخصة السياقة من صنف «ب» غير مسجل على مستوى مكتب التنظيم والشؤون العامة بدائرة بوقيرات مقابل مبلغ مالي 25 ألف دينار، وبدون أن يجري المشتكي امتحانات السياقة، وعليه تم استصدار إذن بتفتيش مسكن المشتبه فيه بعد إذن النيابة، أين تم العثور بغرفته على ٣ خواتم خاصة بالانتخابات لبلدية بوقيرات تحمل عبارات انتخب «ت» نسخة طبق الأصل، انتخب بالوكالة ووثائق هوية رسمية لأشخاص آخرين كان يطلبها من المواطنين لاستكمال ملفاتهم الشخصية لدى الدائرة لاستخراج مختلف بطاقات الهوية، لكنه يقوم بالاحتفاظ بها حيث تم العثور على بطاقة تعريف وطنية، بطاقة إقامة، بطاقة وردية خاصة ببطاقة تعريف وطنية، التي يتم الاحتفاظ بها بأرشيف الدائرة، ليتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم، الذي أحالهما لجلسة محاكمة، حيث أمر القاضي بإيداع الشاكي البالغ من العمر 32 سنة والمقيم ببوقيرات، الحبس المؤقت إلى غاية النطق بالحكم في جلسة محاكمة، فيما تم إصدار حكم ضد المشتبه فيه عن قضية النصب بعام حبسا نافذا مع غرامة مالية بـ50 ألف دج وتعويض مالي لأحد الضحايا قدره 100 مليون سنتيم لأحد الضحايا.