تنزيل رتبة كل موظف يطالب المواطنين بوثائق الحالة المدنية

كل الأعين على الجزائر ومحاولات زعزعة استقرارها لم تتوقف»

توعد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، القائمين على الإدارات العمومية والعاملين بها، بعقوبات صارمة تصل حد التنزيل من الرتبة في حال مواصلتهم تكليف المواطنين باستخراج وثائق الحالة المدنية لتكوين الملفات الإدارية، مؤكدا أن الحكومة ماضية في إصلاح وعصرنة الإدارة وتقريبها من المواطن وكل من يعرقل ذلك سيعاقب.وأضاف بدوي، أمس، خلال الزيارة التي قادته إلى ولاية الوادي، أن الإدارة العمومية ومشروع عصرنتها لا يزال يعاني من بعض العراقيل التي يسببها بعض المسؤولين من خلال فرض ملفات ورقية ووثائق الحالة المدنية على المواطنين، متوعدا إياهم بعقوبات صارمة على غرار التنزيل من الرتب. ودعا بدوي المواطنين إلى رفض استخراج وتقديم أي ملف أو وثيقة تطلب منهم في مختلف حاجياتهم، حيث قدم تعليمات صارمة لكافة العاملين بقطاع الجماعات المحلية بعدم استخراج هذه الوثائق للمواطنين لأنها لم تعد مطلوبة أصلا، مشيرا إلى أن مشروع عصرنة الإدارة قد ربط 18 قطاعا وزاريا عبر الأرضية الرقمية للحالة المدنية. كما تحدث بدوي عن الأوضاع الأمنية التي تحيط بالجزائر، معترفا بأن البلاد محاطة بعدة بؤر توتر وتسجل عدة محاولات لزعزعة استقرارها، في إجابته عن قضية الجواسيس التابعين للموصاد الذين تم توقيفهم الأسبوع الماضي بولاية غرداية، مضيفا أن كل الأعين تراقب الجزائر في كل كبيرة وصغيرة، وأن الجزائر مستهدفة في أمنها واستقرارها، داعيا الجزائريين إلى إنجاح الموعد الانتخابي المقبل ودحر هذه المحاولات، مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي يعملون ليل نهار بأعين مفتوحة لصد أي محاولة لزعزعة استقرار البلاد. وفيما يخص الإنتخابات المقبلة وقضية المقاطعة التي قررتها بعض الأحزاب، أكد بدوي أن هذا الأمر لا محل له من الإعراب، مضيفا أنهم يريدون البقاء في نظرتهم الأحادية لوضع عراقيل سياسية فقط، في حين أكد أنه سيتم قريبا تقديم ملف الولايات المنتدبة للهضاب العليا والتي ستساهم في تقريب الإدارة من المواطن وتسريع التنمية المحلية. كما كشف الوزير عن تقسيم إداري جديد هو محل دراسة سيتم رفعها للوزارة الأولى قريبا، تهدف إلى تقريب الإدارة من المواطن. ودشن بدوي خلال زيارته إلى ولاية الوادي عدة مشاريع خاصة ومنشآت عمومية، موضحا أن ولاية الوادي تعد مثالا للتنمية خاصة فيما يخص القطاع الفلاحي الذي قال إنه جد مثمر ووصل حد التصدير إلى الخارج.