الحكومة تضخ الملايير لأجل مناصب شاغرة منذ سنوات

كشف رئيس مجلس المحاسبة، عبد القادر بومعراف، عن وجود الكثير من المناصب الشاغرة بعدد من الوزارات والمؤسسات العمومية، لم يتم لحد الساعة استغلالها في توظيف الشباب، مشيرا إلى أن الحكومة لا تزال لحد الساعة تصب أجورهم في ميزانيات المؤسسات المعنية. وقال بومعراف، أمس، خلال استضافته بفوروم الإذاعة الوطنية بالقناة الأولى، إن المجلس وخلال التقارير التقيمية التي يعدها نهاية كل سنة، يقدم إلى الحكومة تقريرا يتعلق بالتوظيف، وشغور الكثير من المناصب بعدد من الوزارات والمؤسسات العمومية، مشيرا إلى أن الغلاف المالي الخاص بهذه المناصب لا يزال يصب في الميزانية الخاصة بهذه المؤسسات. وفي سياق ذي صلة، انتقد رئيس مجلس المحاسبة التهميش الذي تعاني منه توصيات المجلس وتقاريرها، موضحا أنه ورغم الاهتمام الذي توليه الحكومة لها إلا أنها لا تزال جد ضئيلة حسب ذات المتحدث الذي طالب بمشاركة مجلس المحاسبة باجتماعات الحكومة الدورية. وبخصوص التقارير الحسابية النهائية الخاصة بالوزارات والمؤسسات العمومية، أكد بومعراف عن تعاون ما يقدر بـ 15 من المائة فقط من هذه الهيئات ممن تتعاون مع المجلس وتقدم تقاريرها السنوية، فيما يتهرب 85 ٪ من الهيئات والمؤسسات العمومية من تقديم هذه التقارير التي تعد تقارير إجبارية .

وفي ذات الإطار، كشف بومعراف عن توسيع نشر تقارير المجلس إلى رئيس الوزراء والبرلمان بغرفتيه، بالإضافة إلى رئاسة الجمهورية، معتبرا الأمر انتصارا كبيرا ومساعدة في نشر التقارير بكل شفافية، مبرزا أهمية دسترة المجلس خلال التعديل الأخير للدستور.

وكان مجلس المحاسبة قد كشف ومن خلال تقرير مفصل حول تسيير الحكومة لميزانية الدولة الخاصة بسنة 2014، حيث كشف التقرير عن تبذير عشرات مليارات الدولارات من مستحقات الدولة لدى رجال أعمال وتجار في شكل تهرب ضريبي، فضلا عن تجاوزات بالجملة في إنفاق الميزانية، وتقصير في الأداء لدى الكثير من المؤسسات والهيئات العمومية، بالإضافة إلى عن عجز الحكومة الجزائرية في تحصيل ما يقارب 110 مليارات دولار من الضرائب.