العاصمة على موعد مع الثلوج ظهيرة اليوم

ستكون مرتفعات العاصمة على موعد مع تساقط الثلوج ابتداء من ظهيرة اليوم الثلاثاء، بسبب تسرب هواء بارد على مستوى الغلاف الجوي بالوسط، غير أن هذه الثلوج سرعان ما ستزول بسبب التهاطل المستمر للأمطار والبرد.

وقالت، أمس، هوارية بن رقطة، المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية لـ«النهار»، إن الأجواء المرتقبة لنهار اليوم ستكون باردة غائمة وممطرة على كافة الولايات الشمالية للوطن، مع تساقط للثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 600 متر، ودرجات حرارة لا تتعدى 12 درجة مئوية على هذه المناطق.

وأضافت ذات المتحدثة أن مرتفعات العاصمة على موعد مع تساقط بعض الثلوج على غرار جبال الونشريس وبوزريعة ابتداء من ظهيرة اليوم وإلى غاية الساعة السادسة مساء، بسبب تسرب هواء بارد على مستوى الغلاف الجوي بالوسط محمل بثلوج، غير أن هذه الثلوج سرعان ما ستذوب بفعل الهطول الغزير للأمطار والبرد، مع درجات حرارة لن تتعدى 10 درجات.