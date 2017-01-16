وزارة الصحة تخفّض تسعيرة الدواء المستورد بـ17 ٪

قرّرت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، تخفيض تسعيرة الدواء المستورد بنسبة 17 من المائة لشركات الأدوية الراغبة في تجديد تسجيلها على مستوى الوزارة، وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن النسبة المحددة بـ17 من المائة سوف تتم مراجعتها خلال الأيام القليلة القادمة، وفقا لمتغيرات السوق والأسعار المعتمدة في البلد المنشأ، وتسعيرة التسويق في دول أخرى. وكشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، أمس، خلال الزيارة التي قادته إلى ولاية تيبازة، بأنه تم اعتماد دفتر شروط خاص بالأدوية المصنعة محليا وآخر خاص بالأدوية المستوردة، التي لم يتم إطلاق أية مناقصات لاقتنائها قبل شهر جوان القادم، لإعطاء فرصة للمنتجين المحليين، وأضاف المسؤول الأول على القطاع بأنه تم مراسلة كافة المستوردين للأدوية حول الإجراءات المعتمدة من قبل مديرية الصيدلة لحماية كل ما هو منتج محليا، مع القيام بعملية استيراد الأدوية لمدة سنتين فقط، على أن يلزم كبريات شركات الأدوية بالتصنيع محليا، مشيرا إلى أن نسبة الإنتاج الوطني انتقلت من 4.7 من المائة في 2013 إلى 61 من المائة خلال سنة 2016، وأضاف أن الحكومة تسعى إلى بلوغ نسبة 70 من المائة من نسبة الأدوية المنتجة محليا في كافة التخصصات.