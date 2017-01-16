البَرْد يقتل مُتشردا بتبسة.. والثلوج تعزل 19 ولاية

عطلة إجبارية لتلاميذ الولايات الشرقية والوسطى والسلطات تعلن حالة استنفار قوات الجيش والدرك يتدخلان لفك العزلة عن القرى والمداشر بالمناطق المعزولة

لا تزال الأمطار والثلوج عبر عديد ولايات الوطن الشمالية منها، تصنع الحدث بعد دخول قرابة 19 ولاية في حالة طوارئ، بسبب الغلق المستمر للطرقات الولائية والوطنية، الأمر الذي أدى إلى محاصرة العديد من المسافرين والعائلات بالطرقات وإلغاء الرحلات البحرية والجوية بكل من مطاري قسنطينة وسطيف، كما أدت الثلوج إلى حرمان التلاميذ من مزاولة دراستهم بسبب البرد وغياب التدفئة .

الجيش الوطني الشعبي يتدخل لفك العزلة عن المواطنين في تيزي وزو

تواصل مفارز من الجيش الوطني الشعبي بالقطاع العملياتي لتيزي وزو، بالناحية العسكرية الأولى، عملها في إطار مهامها الإنسانية، حيث قامت بالتدخل على مستوى مناطق الأربعاء ناث إيراثن، ذراع الميزان وتاخوخت بهدف فك العزلة عن مناطق غمرتها الثلوج، إثر التقلبات الجوية الأخيرة التي عرفتها المنطقة بحر هذا الأسبوع، وقد قام أفراد الجيش الوطني الشعبي بفتح عدة طرقات مغلقة ومساعدة مواطنين عالقين بفعل التساقط المستمر للثلوج.

الدرك الوطني ينقذ عائلات حاصرتها الثلــوج في سكيكدة وڤالمة

تدخلت، أمس، وحدات الدرك الوطني في سكيكدة، لإنقاد عائلات بين حدود ولايتي سكيكدة وڤالمة «قرب بلدية برج السباط بولاية ڤالمة» كانت بين الحياة والموت، عقب محاصرتها من قبل الثلوج التي تهاطلت على المنطقة طيلة 72 ساعة الماضية، حيث كان وضع العائلات جد مزري نظرا لمحاصرة الثلوج مساكنها المهددة بالإنهيار، أين تم إخراجها وتحويلها إلى أماكن آمنة.

كما تدخلت ذات العناصر لفتح الطرق التي لاتزال مغلقة وتسهيل حركة المرور، على غرار الطريقين الولائيين رقم 132 و7 الرابطين بين دائرة أولاد عطية والبلديات التابعة لها، والطريق الولائي رقم 33 الرابط بين ولاية سكيكدة بلدية أولاد حبابة وولاية ڤالمة «بلدية برج صباط»، وكذا الطريق الولائي رقم 39 الرابط بين بلدية بني زيد وقرية سرى دي خميس.

وفاة مختل عقليا بسبب البرد في تبسة وإصابة عجوز بكسور

تسبب التساقط الكثيف للثلوج عبر مناطق ولاية تبسة، خلال 24 ساعة الأخيرة، في تشكيل طبقات جليدية سميكة شكلت خطرا على المارة، وقد أجبرت الحماية المدنية وعناصر الدرك الوطني على التدخل في عدة حوادث، حيث تم العثور بمدينة الشريعة غرب تبسة على جثة شاب متجمدا جراء البرد القارص والثلوج، حيث تم التعرف على هويته من طرف المواطنين بسبب مبيته الدائم في الشارع، حيث تم استدعاء الحماية المدنية وعناصر الأمن، الذين قاموا بتحويل جثته إلى قسم حفظ الجثث بالمستشفى العمومي في الشريعة وإخطار وكيل الجمهورية على مستوى محكمة الشريعة، كما تم تسجيل عدة انزلاقات للمواطنين جراء الجليد بينهم عجوز أصيبت بكسور في الساق نقلت على جناح السرعة إلى المستشفى العمومي في الشريعة، بالإضافة إلى استمرار تهاطل الثلوج الذي أدى إلى غلق الطرقات الوطنية والولائية.

الثلوج تعزل شمال ولاية برج بوعريريج وإجلاء حالة ولادة ليلا

استيقظت ولاية برج بوعريريج، على شلل تام في المناطق الجبلية، حيث شهدت جل الطرق البلدية والولائية انسدادا وصعوبة في السير حتم تدخل الحماية المدنية ومصالح البلديات، حيث تم تسجيل صعوبة في السير بعد فتح الطرقات على الطريق الوطني رقم 106 الرابط بين برج بوعريريج وبجاية والطريق الوطني رقم 176 الرابط بين برج بوعريريج وسطيف.

شلل في حركة المرور بسبب الثلوج في باتنة وإلغاء الرحلات الجوية بمطارات الشرق

توقفت حركة المرور عبر معظم طرقات ولاية باتنة، طيلة الفترة الصباحية من نهار أمس، بسبب الثلوج التي تسبب في حوادث مرور عديدة، كما تسبب التهاطل المتواصل والكثيف خلال 48 ساعة الماضية، في إلغاء كل الرحلات الجوية بمطار محمد بوضياف الدولي في قسنطينة، التي كانت مبرمجة صبيحة أمس، على غرار «مرسيليا، نيس، وهران، الجزائر العاصمة وورڤلة»، وذلك بسبب صعوبة الهبوط على المدرج واستحالة التحكم في حركة الملاحة الجوية، بالإضافة إلى تعليق رحلات أخرى على غرار إسطنبول والجزائر العاصمة.

كما اضطر المئات من مستعملي الطريق السيار «شرق_ غرب» للمبيت داخل سياراتهم على مستوى الطريق الاجتنابي بجبل الوحش طيلة ليلة أول أمس، لاستحالة مواصلة الطريق، قبل أن تتدخل مصالح الجيش لفك العزلة عن المسافرين.

غيابات بالجملة للتلاميذ والعمال بأم البواقي والثلوج تحاصر العائلات في المسيلة

تسببت الثلوج، التي تساقطت ليلة الأحد إلى الاثنين بولاية أم البواقي، في تسجيل صعوبة في السير بعدد من محاور الطرقات، لاسيما تلك الواقعة بالمناطق الجبلية، حيث تم تسجيل انقلاب حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط « تبسة - وهران « وإصابة 7 أشخاص بمختلف الأعمار بإصابات خفيفة، كما صعب الثلج المتساقط من السير عبر الطريق الوطني رقم 10 في جزئه الرابط بين عين فكرون وقسنطينة، بالإضافة إلى الطريق الوطني رقم 102 الرابط بين ڤالمة وعين البيضاء مرور بإقليم بلديات قصر الصبيحي وبريش عند منعرجات الشبكة.

كما دفع تردي الأوضاع الجوية العديد من التلاميذ والعمال القاطنين بالمناطق الجبلية إلى العزوف عن الالتحاق بمقاعد الدراسة والعمل، فلاحو الولاية أيضا كانوا الأوفر سعادة واستبشارا بأولى الثلوج والأمطار التي تساقطت بالولاية، خصوصا وأنهم لم يفقدوا الأمل خلال الأيام الفارطة في عملية الحرث التي استمرت لوقت متأخر رغم الجفاف الذي شهدته الولاية في السنوات الماضية.

أما بولاية المسيلة، فقد واجه صباح أمس المئات من سكان حمام الضلعة وونوغة وبني يلمان، لاسيما القاطنين بقرى ومداشر الدريعات، عين الجراد وعين مازر وعين تافسنت بحمام الضلعة وقرى ومداشر ونوغة المتاخمة لجبل ونوغة وجبهة سلاطنة صعوبة كبيرة في التنقل نحو وسط المدينة أو عاصمة الولاية لقضاء حاجياتهم، بعدما كست الثلوج المتساقطة الطريق الوحيد المؤدي إلى تلك المناطق.

الأمطار والثلوج تعزل ولاية البويرة وخلية أزمة لمتابعة عمليات التزود بقارورات غاز البوتان

تسبب سوء الأحوال الجوية بولاية البويرة، في غلق حركة المرور عبر عدة طرق وطنية وولائية جراء تراكم الثلوج، خاصة التي تربط الولاية بولاية تيزي وزو، والتي أصبحت حركة المرور عبرها منعدمة، كما تم تنصيب خلية متابعة عملية توزيع قارورات غاز البوتان عبر المناطق، التي لم يتم ربطها إلى حد الآن بشبكة الغاز الطبيعي لتفادي أي خلل في التوزيع، خاصة وأن مصالح «نفطال» ضاعفت من إنتاج وحدتي التعبئة لوادي البردي والقادرية.

أزيد من 38 مؤسسة تربوية ومرافق عمومية مغلقة بسبب الثلوج في جيجل

تتواصل لليوم الثالث على التوالي الاضطرابات الجوية التي شهدت تساقط كميات هائلة من الأمطار والثلوج عبر مختلف بلديات ولاية جيجل، خاصة الجبلية منها، على غرار بلدية اراقن، سلمى بن زيادة، تاكسنة، الشحنة، أولاد عسكر، بلهادف، غبالة وأولاد رابح، هذه الكميات المعتبرة من الثلوج المتساقطة تسببت في عزل العديد من المناطق الصعبة، كما أدت إلى غلق بعض المرافق العمومية من قاعات للعلاج ومؤسسات تربوية التي وصل عددها حسبما علمته «النهار» من مصادر خاصة إلى أزيد من 38 مؤسسة تعليمية.

الأمطار تغرق عشرات المنازل والثلوج تغلق طرق سرايدي في عنابة

تدخلت، صباح أمس، مصالح الحماية المدنية لامتصاص مياه الأمطار الكثيفة التي غمرت العديد من المنازل والمقرات الرسمية والهياكل العمومية، خاصة بمنطقتي سرايدي وعنابة، وقد ذكر المكلف بالإعلام على مستوى المديرية الولائية للحماية المدنية، تدخل ذات المصالح لسبع عمليات امتصاص للمياه التي غمرت المنازل والهياكل العمومية بمنطقة سرايدي وحالات أخرى بمنطقة سيبوس وبلدية عنابة، كما أشار إلى تدخل وحدات الحماية، لإنقاذ عدد كبير من السيارات التي تعرضت إلى انحرافات مختلفة على مستوى الطريق الولائي رقم 16 الرابط بين بلدية عنابة وسرايدي، وذلك بسب تساقط كميات كبيرة من الثلوج عليه، إضافة إلى تسجيل خمس حالات تتعلق بالإختلالات الكهربائية.

إنقاذ 7 أشخاص من الموت بسبب الثلوج في ميلة

وبولاية ميلة علق 7 أشخاص كانوا على متن أربع مركبات مختلفة بسبب الأجواء المناخية القاسية والصعبة، حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية بجهازها الأمني المتحرك، ونجحت في إنقاذهم رغم سمك الثلوج، وإلى ذلك وعلى مستوى البلديات الجبلية على غرار بلدية مينار زارزة وتسالة لمطاعي وتسدان حدادة والعياضي برباس، وضعت البلديات كافة إمكانياتها وسخرت جميع العمال، الذين تم استدعاؤهم وحتى أولئك المتواجدين حاليا في عطلة لمواجهة هذه الظروف المناخية الصعبة.