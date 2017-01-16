أزمة سوق السيارات ستنفرج بعد سنتين من الآن

أكد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أن الأزمة الموجودة في سوق السيارات ستجد انفراجا خلال سنتين أو ثلاث، وذلك بمواصلة الشركات المصنعة محليا في الإنتاج، وأضاف أن بلوغ شركة «رونو» رقم 50 ألف سيارة في فترة وجيزة كان أمرا مستبعدا قبل 3 سنوات ليصبح حقيقة وواقعا، إضافة إلى دخول «هيونداي» بـ 8 آلاف مركبة في تيارت ودخول «فولكسفاغن» شهر أفريل.

واعترف الوزير بوجود ضغط في السوق، لكن ذلك يخدم مصلحة الجزائر وما هي إلا مرحلة وستمر، كما تفاءل الوزير بدخول شركة «بيجو» الجزائر، حيث قال إن المفاوضات الثنائية مبنية على قبول شروط الطرفين ولا وجود لشروط أحادية من طرف واحد وهو السبب الذي أدى إلى تأخر ذلك. هذا وتفقد الوزير المصنع التركي «طوسيالي» للحديد والصلب الذي يقوم بتوسعة كبيرة لرفع الإنتاج إلى 5.5 مليون طن، يضاف إلى ذلك ما سيصنّع في بلارة بجيجل للوصول إلى اكتفاء محلي في مجال الحديد وكل مشتقاته مع بداية سنة 2019 واحتمال تصديرها للخارج بعدما كانت تستورد.

وأكد الوزير في كل محطات زيارته لوهران على ضرورة العمل على التصنيع المحلي والتقليل من الاستيراد لبلوغ نسبة الاندماج المحلي بنسبة 40 و50 من المائة خلال الـ 5 سنوات القادمة خاصة وأن 60 ٪ من الصناعات ترتكز على الغاز وخاصة في مجال البيتروكيمياء، أين تعمل الوزارة على تطوير هذا المجال وإلحاق عدة مصانع بقطاعه الوزاري.