سنصنّع 300 ألف سيارة محليا في أربعة مصانع السنة المقبلة

عولمي: «سنصنّع 150 ألف سيارة بالجزائر السنة المقبلة

سيتدعم سوق السيارات في الجزائر بـ75 ألف سيارة جديدة سنة 2017، من علامتي «رونو» و«فولكسفاغن»، حيث سينتج مصنع «رونو» بوهران 60 ألف سيارة، في حين سينتج مصنع «فولكسفاغن» بغيليزان 15 ألف سيارة هذه السنة، بعد دخوله مرحلة الإنتاج شهر جوان القادم .

كشف الرئيس المدير العام لوحدة الإنتاج لشركة «رونو الجزائر» برنار سوناليك، أن مصنع واد تليلات بوهران سينتج 60 ألف سيارة سنة 2017، بين «سامبول» و«سانديرو»، و«كليو 4» التي ستنتج هذه السنة، وذلك بعد رفع الطاقة الإنتاجية للمصنع لتحقيق الاكتفاء في سوق السيارات بهذه العلامة، مشيرا في ذات السياق إلى أن «رونو الجزائر» أنتجت 42 ألف سيارة سنة 2016، من الصنفين «سامبول» و«سانديرو» و «ستيبواي»، و60 ألف سيارة منذ دخوله الجزائر 60 ألف وحدة.

وأضاف برنار أن نسبة الإدماج في سيارتي «سامبول» و«سانديرو» ترتفع تدريجيا، حيث شرعت في تزويد سياراته المصنعة محليا بمقاعد مصنعة محليا من شركة المناولة «مارتور» القائمة بالشراكة الجزائرية التركية، وكذا الزجاج من مصنع «أفريكافار» بجيجل، مشيرا إلى أن نسبة الإدماج ستصل إلى 50 من المائة بعد 4 سنوات.

كما أكد مديرها، أوكان إيهان، أنهم جهّزوا 17 ألف سيارة «سامبول» و«سانديرو» بمقاعدها، وتلقوا طلبا لتجهيز 60 ألف سيارة سنة 2017، مشيرا إلى أنهم دخلوا في مفاوضات مع مصنع «هيونداي» لتزويد سياراته المصنعة في تيارت بمقاعدها، في حين ينتظر دخول مصنع «فولكسفاغن» للتفاوض معه في هذا المجال، مشيرا إلى أن شركته بإمكانها إنتاج كل التجهيزات الداخلية للسيارات وبمواد مصنعة محليا.

من جهته، كشف الرئيس المدير العام لشركة «سوفاك»، ومدير مصنع العلامة الألمانية «فولكسفاغن» بغليزان بشراكة جزائرية ألمانية، محمد عولمي، أن مصنعهم سيدخل مرحلة الإنتاج بداية شهر جوان المقبل، والذي سينطلق بإنتاج 4 موديلات هي «الغولف 7» و«إيبيزا» و«سكودا» و«كادي»، مؤكدا أن المصنع سينتج هذه السنة 15 ألف سيارة من الموديلات الأربعة، ويرتفع الإنتاج إلى 150 ألف سيارة السنة المقبلة، وهي القدرة الإنتاجية الحقيقية للمصنع.

من جهته، أكد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أن المفاوضات مع الشركة الفرنسية «بيجو» لدخول الجزائر متواصلة، حيث تتضمن المفاوضات إنتاج بين 75 ألفا و100 ألف سيارة «بيجو»، مشيرا إلى أن المصانع الأربعة المشغلة في الجزائر حاليا ستصل طاقتها الإنتاجية إلى 300 ألف سيارة السنة المقبلة، لترتفع مستقبلا بدخول «بيجو» وماركات أخرى إلى أكثر من 500 ألف وحدة، مما سيمكن من التوجه إلى التصدير نحو السوق الإفريقية.