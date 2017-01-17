هكذا تصدى كيري وهولاند وميركل لتصريحات ترامب الأخيرة

أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بخصوص حلف الناتو وملاحظاته على المستشار الألمانية، انجيلا ميركل، سلسلة ردود فعل غاضبة غير مسبوقة من كبار القادة الأوروبيين، وحتى من قبل وزير الخارجية الأمريكي.

وقالت ميركل، التي سئلت في مؤتمر صحفي الاثنين عن دعم ترامب لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وتوقعه خروج بلدان أخرى: "أعتقد أن مصيرنا نحن الأوروبيين في أيدينا. أريد أن أواصل السعي حتى تعمل الدول الأعضاء الـ27 سوية نحو المستقبل... لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين".

إلا أن الرد الأعنف على ترامب جاء من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، الذي قال خلال حفل أقيم لتقليد السفيرة الأمريكية في باريس جين هارتلي وساما: "أؤكد لكم أن أوروبا ستكون دائما على استعداد لمواصلة التعاون عبر الأطلسي، لكنها ستتحرك وفق مصالحها وقيمها. وهي ليست بحاجة لنصائح خارجية تقول لها ما عليها فعله".

وفي الإطار نفسه، ندد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بـ"التصريحات غير اللائقة" التي أدلى بها ترامب تجاه الاتحاد الأوروبي والمستشارة الألمانية "الشجاعة"، وذلك في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" في لندن.

وردا على قول ترامب بأن سياسة ميركل في مجال الهجرة كانت "كارثية"، قال كيري: "أعتقد بصراحة تامة أنه كان من غير اللائق لرئيس منتخب للولايات المتحدة أن يتدخل في شؤون دول أخرى بهذه الطريقة المباشرة".



