مصر .. 8 قتلى و3 جرحى في هجوم على حاجز أمني بالقاهرة

لقي ثمانية من أفراد الشرطة المصرية مصرعهم و أصيب ثلاثة آخرون أمس الاثنين، في هجوم لمجموعة مسلحة على نقطة تفتيش بمحافظة الوداي الجديد جنوب غرب القاهرة وفق وزارة الصحة المصرية ومصدر أمني.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن مستشفى مدينة " الخارجة" العام بمحافظة الوادي الجديد، استقبل جثامين ثمانية عناصر من قوات الأمن بعد استهداف إرهابيين نقطة تفتيش " النقب" على بعد 80 كيلومترا من المدينة .

وأوضح أن ثلاثة عناصر من قوات الأمن أصيبت أيضا في الهجوم.

في حين أكد مصدر أمني مسؤول بالمحافظة حصيلة الهجوم، مشيرا إلى أن اثنين من الإرهابيين قتلا بعد أن تصدت عناصر الشرطة بنقطة التفتيش لهم.