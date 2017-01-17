7 قتلى و53 جريحا في حوادث مرور خلال 24 ساعة الماضية بالجزائر

سجلت وحدات الدرك الوطني، وفاة 7 أشخاص و جرح 53 آخرين جراء حوادث المرور خلال 24 ساعة الماضية، حسب بيان لقيادة الدرك الوطني.

وأضاف المصدر، أن وحدات الدرك الوطني سجلت 28 حادث مروري أسفرت عن وفاة 07 أشخاص وإصابة 53 شخص بجروح متفاوتة الخطورة .

وأشار البيان، إلى أن الولايات التي سجل بها أكبر عدد من الحوادث هي ولايات البليدة، الجزائر، البويرة، بومرداس وغليزان بحادثين لكل ولاية، أما بخصوص الأسباب التي كانت وراء هذه الحوادث فقد بينت التحقيقات الأولية التي باشرتها مصالح الدرك الوطني أن الأسباب العامة التي أدت إلى هذه الحوادث أغلبها منسوب للعنصر البشري حيث تسبب السواق في 27 حادث.