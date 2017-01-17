مستفيد من باخرة في إطار «أونساج» يبيعها ويتّهم صديقه بسرقتها في وهران

واجه شابان تهمة خيانة الأمانة أمام الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران، وجاءت متابعتهما قضائيا بهذا الفعل بعد تكييف الوقائع اتي تورطا فيها على مستوى المحكمة الابتدائية، التي أحيلا عليها بتهم تكوين جماعة أشرار والسرقة، منهما حارس قوارب في ميناء كريشتل عقب شكوى أودعها ضدهما الضحية يتهمهما فيها بسرقة باخرته التي كانت قد استفاد منها من الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب «أونساج ».

خلال جلسة المحاكمة، كشف المتهمان عن تفاصيل خطيرة، فالضحية هو صاحب باخرة استغلها في محاولة تهريبهم نحو إسبانيا، حيث كان 21 شخصا سلموه مبالغ مالية متفاوتة، حيث سلمه هو شخصيا مبلغ عشرة ملايين وانطلقوا من ميناء كريشتل حوالي الساعة الحادية عشر ليلا، وحين ابتعادهم عن الرصيف التقوا أشخاصا يصطادون منهم المتهم الثاني، فاستفسروهم عن حالة البحر، ليتم تحذيرهم بأن البحر هائج حيث الظروف المناخية لا تسمح بالإبحار، حينها طلب «الحراڤة» من صاحب الباخرة العودة بهم إلى الشاطئ، غير أنه رفض في البداية، لكن بعد إلحاح منهم انصاع لطلبهم وبوصولهم إلى اليايسة طالبوه بإرجاع أموالهم، وأمام إصرارهم عقد صفقة بيع محرك الباخرة، حيث عرضه على المتهم الثاني بمبلغ أربعين مليونا تسلم منها مبلغ ثلاثين مليونا أوصلها المتهم الأول لصاحب الباخرة، في انتظار إتمام إجراءات البيع بين الضحية والمتهم الثاني، خلال ذلك وجد الضحية نفسه محاصرا بين الأشخاص الذين أراد تهريبهم وللتخلص من إلحاحهم، لاسيما المتهم الأول الذي أخذ عنه مبلغ عشرة ملايين واحتفظ بها كضمان لاسترجاعها بجواز سفر الضحية، قام هذا الأخير بشراء قارب مطاطي لنقلهم إلى إسبانيا، وهي المحاولة التي تم إحباطها، حيث تم توقيف الضحية في قضية الحال، والذي أودع الحبس عن تهمة تهريب البشر، توازيا مع ذلك قام بإيداع شكوى لدى مصالح الأمن يتهم فيها شخصين منهما حارس القوارب بميناء كريشتل بسرقة باخرته وكل ملحقاتها.

في مرافعته طالب دفاع الضحية بتعويض قدره مائة مليون، مع استرجاع المحرك الذي تصل قيمته المالية إلى مائتي مليون، وتبعا لهذا التمست ممثلة الحق العام إلغاء حكم البراءة الذي استفاد منه المتهمان مع القضاء بإدانتهما عن الأفعال المنسوبة إليهما. من جهته، دفاع المتهمين طالب بتثبيت حكم البراءة مع القضاء بعدم الاختصاص، فيما يتعلق بطلبات الضحية لاستعادة المحرك كون الأمر يتعلق بصفقة بيع بين الضحية وحارس القوارب في ميناء كريشتل.