4 آلاف عامل بباتيميتال انجاز في اضراب بسبب الشهرية

دخل قرابة 4 آلاف عامل بمؤسسة «باتيميتال إنجاز» في إضراب عن العمل منذ الأربعاء الفارط، كما نظموا وقفات احتجاجية أمام مقر المديرية العامة للمؤسسة تنديدا بما وصفوه تدهور ظروف العمل في الشركة، بالإضافة إلى تأخر صب مرتباتهم منذ ما يقارب الشهرين، وتجاهل الإدارة لمطالبهم المهنية والإجتماعية .

وحسب أرضية المطالب التي رفعها الفرع النقابي لمؤسسة «باتيميتال إنجاز» والذي تحوز «النهار» على نسخة منه، فإن قرار الدخول في حركة احتجاجية من قبل العمال، جاء بعد تعنت الإدارة ورفضها فتح باب الحوار مع الشريك الإجتماعي، حيث أكدت أرضية المطالب أن النقابة رفعت عدة مطالب مهنية واجتماعية للإدارة، غير أن هذه الأخيرة غلقت الأبواب في وجههم.

وجاء على رأس المطالب التي رفعها ممثلو العمال مراجعة شبكة الأجور الخاصة بعمال المؤسسة على غرار الوحدات الفروع التابعة لمجمع «إيميتال»، فتح الملف المتعلق بترسيم العمال خاصة وأن العديد من العمال تجاوز مدة تعاقدهم في المؤسسة 10 سنوات.

كما شدد ممثلو العمال في مطلبهم على ضرورة وضع حل نهائي لمشكلة تأخر صب الأجور، على غرار باقي عمال فروع مجمع «إيمتال» والتي يتم دفعها في الفاتح من كل شهر، وجاء في أرضية المطالب التي رفعها العمال عدم تقسيم الشركة في هيكل تنظيمي واضح، وعقد اجتماع مع الإدارة لتوضيح الإتفاقية الجماعية بين الإدارة والمؤسسة.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة «باتيميتال إنجاز»، قد كانت عبارة عن فرع تابع لمؤسسة «باتيميتال»، والتي بدورها تابعة لمجمع «إيميتال» قبل أن يتم تحويلها مؤخرا إلى وحدة مستقلة عن مؤسسة «باتيميتال» وتابعة بصورة مباشرة إلى مجمع «إيميتال» الذي يضم عدة مجمعات في مختلف التخصصات.