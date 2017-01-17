منح للطلبة الجزائريين للدراسة في إيطاليا لمدة 4 سنوات

سيتمكن الطلبة الجزائري,ن الذين يحضّرون لرسالة الدكتوراه من مواصلة دراساتهم العليا بالخارج وبالضبط في إيطاليا، وهذا لمدة أربع سنوات بعد حصولهم على منحة دراسة مقدمة من قبل المعهد الأوروبي الجامعي بتمويل من طرف وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية .

راسلت مديرية التعاون والتبادل الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مديري الجامعات عبر ولايات الوطن، تعلمهم فيها بأنه تقرّر منح الطلبة الجزائريين منح لمواصلة دراستهم في أوروبا، فيما تقرّر تجميد المنح للدراسة في الخارج عدا تلك الممولة من قبل مؤسسات أجنبية في إطار الشراكة والتبادل بين المؤسسات الجامعية الجزائرية ونظيرتها الأجنبية. وحسب المراسلة الحاملة لرقم 173، والتي تحوز «النهار» على نسخة منها، فإن مديرية المصالح الأكاديمية للمعهد الأوروبي الجامعي قررت فتح المجال للطلبة الجزائريين لمواصلة دراستهم العليا في الخارج، ويتعلق الأمر بالطلبة الذين يحضّرون رسالة الدكتوراه وهذا بتمويل من قبل وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية، وهذا لمدة أربعة سنوات لحساب الموسم الجامعي 2017/2018، حيث ستتحمل وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية كل مصاريف الدراسة من بينها مصاريف السفر والإيواء. وأضافت التعليمة أن المنح تتعلق بالطلبة الذين يدرسون في التخصصات التالية: العلوم الإقتصادية، تاريخ وحضارات، علوم قانونية وعلوم سياسية وعلوم الاجتماع، حيث سيكون تاريخ 31 جانفي الجاري آخر أجل لإيداع الملفات وملأ استمارة الترشح على أن تنطلق الدراسة فعليا بتاريخ الفاتح سبتمبر 2017.