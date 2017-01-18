الفصائل الفلسطينية تتفق بموسكو على حكومة وحدة وطنية

أعلنت الفصائل الفلسطينية الرئيسية الثلاثاء في موسكو أنها توصلت إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية قبل تنظيم الانتخابات، وذلك إثر اجتماعات استمرت ثلاثة أيام برعاية روسية.

وقال القيادي في حركة فتح عزام الأحمد في مؤتمر صحافي: "اتفقنا على أن نتوجه إلى الرئيس، محمود عباس، خلال الساعات الـ 48 القادمة حتى يبدأ مشاوراته لتشكيل حكومة وحدة وطنية".

ويفترض أن يتم بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، عقد اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني وتنظيم انتخابات تشريعية.

وقال القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق من جهته: "حكومة الوحدة الوطنية هي الآلية التي ستقوم بمعالجة كل الملفات التي نشأت في أثناء الانقسام الفلسطيني وبالتالي ستنفذ بالضرورة معظم الأشياء التي توقفت منذ الانقسام".

وأجرى ممثلون عن فتح وحماس والجهاد الإسلامي وفصائل فلسطينية أخرى منذ الأحد مشاورات غير رسمية في موسكو بهدف استعادة "وحدة الشعب الفلسطيني".

والتقى ممثلو الفصائل الفلسطينية وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاثنين وطلبوا منه بذل كل ما بوسعه لمنع نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، كما وعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.