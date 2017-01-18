مسبوق يحاول قتل عون حماية مدنية ووالده بضربات سكين في برج البحري

أقدم شاب سكير مسبوق قضائيا على محاولة قتل عون في الحماية المدنية ووالده بضربات سكين بسبب منعهما له استهلاك الكحول أمام بيتهما في برج البحري بالعاصمة، ويتواجد الأب وابنه منذ حوالي أربعة أيام في مصلحة الإنعاش في مستشفى عين طاية، أين خضعا إلى عمليات جراحية بسبب الطعنات العميقة التي تعرضا لها من قبل السكير، وحسب ما توفر من معلومات، فقد تم توقيف الشاب المدعو «ع» من قبل مصالح الأمن الحضري السابع، أين خضع للتحقيق الأمني.

شرع، أمس، قاضي التحقيق لدى محكمة الرويبة، في فتح تحقيق مع المتهم الرئيسي في ارتكاب جريمة محاولة قتل عون حماية مدنية وأبيه أمام بيتهما في برج البحري، حيث تم إيداع المتهم الحبس المؤقت تحت ذمة التحقيق القضائي، وحسب المصادر دائما، فإن تفاصيل القضية تعود إلى أن المتهم كان يحتسي الكحول أمام بيت الضحيتين، أين خرج إليه الشاب الذي يشتغل في الحماية المدنية وطلب منه الانصراف وعدم احتساء الخمر أمام بيته، ثم ذهب إلى مسكنه، ليحضر سكينا ويطرق الباب على جاره، وبمجرد خروجه طعنه في أنحاء من جسمه، ليخرج والده، أين قام بطعنه بالسكين أيض، وعليه تم نقل الضحيتين إلى مصلحة الانعاش بمستشفى عين طاية، أين خضعا إلى عمليات جراحية وهما لا يزالان في الإنعاش، وعليه تم الاستماع للمتهم في السماع الأول بمكتب قاضي التحقيق، أمس، ونقل إلى المؤسسة العقابية متابعا بجناية محاولة القتل مع سبق الإصرار والترصد.