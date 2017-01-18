القبض على 11 شخصا بتهمة المتاجرة في المؤثرات العقلية في العاصمة

عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر 5 قضايا متعلقة بحيازة المؤثرات العقلية لغرض البيع، تم من خلالها توقيف 11 شخصا مشتبه فيهم، كما تم حجز 758 قرص مهلوس ومبلغ مالي قدره 11 مليون سنتيم.القضية الأولى عالجتها مصالح أمن المقاطعة الإدارية للرويبة، من خلال معلومة وردتهم مفادها أن بعض الشباب يروجون للمخدرات والمؤثرات العقلية، وبعد مباشرة التحقيقات والتحريات الميدانية، تم ضبط 3 شباب مشتبه فيهم، حولوا غرفة محول كهربائي رئيسي إلى مكان لبيع الأقراص المهلوسة، حيث ضبط بداخله على 359 قرص طبي مهلوس، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 16600 دينار. كما عالجت مصالح امن المقاطعة الإدارية للشراڤة، قضيتين متشابهتين، الأولى تمثلت في توقيف 2 مشتبه فيهما بقطاع الاختصاص أثناء توقيف مركبتهما وتفتيشها، حيث عثر تحت مقعد السائق، على 115 قرص من المؤثرات العقلية، في حين تم توقيف شخصين مشتبه فيهما بسرقة محل تجاري بعد تحريات ميدانية، حيث عثر بعد تفتيش منزل أحدهما استنادا لإذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية المختص إقليميا، على مبلغ مالي يعود لمسروقات المحل، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء و38 قرصا مهلوسا، فيما أوقفت مصالح أمن المقاطعة الإدارية للدار البيضاء 3 أشخاص مشتبه فيهم آخرين عثر بداخل سيارتهم على 118 قرص مهلوس، ومبلغ مالي قدره 17490 دينار، في حين تمكن أمن المقاطعة الإدارية لبوزريعة على إثر معلومة واردة من توقيف مشتبه فيه يقوم بنقل وعرض على الغير المؤثرات العقلية، وبعد عملية ترصد تم توقيفه بعد إبدائه مقاومة عنيفة، وتبعا لإذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية المختص إقليميا، تم تفتيش منزله، حيث عثر على 107 قرص مهلوس، ومبلغ مالي قدره 33000 دينار، وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم جميع المشتبه فيهم بكل القضايا الجهات القضائية المختصة إقليميا، أين أصدر أمرا بإيداعهم رهن الحبس المؤقت.