بلدية نموذجية بكل ولاية لاستخراج الوثائق من المنزل.. قريبا

القانون الجديد سينظر في مسألة دخول أو مقاطعة الانتخابات حسب «النفحة»

تحضّر الحكومة وفي إطار رغبتها في القضاء على ظاهرة البيروقراطية، لإطلاق ما يسمى بـ«البلدية النموذجية» قريبا، لتمكين المواطنين من استخراج كافة وثائق الهوية وغيرها من المنزل من دون عناء التنقل إلى مصالح الحالة المدنية. علمت «النهار» من مصادر موثوقة، أن الوزير نورالدين بدوي، قد تعهد بإطلاق ما يسمى بمشروع «البلدية النموذجية» تكون على مستوى العاصمة كأول نموذج تجريبي، ستمكن المواطنين من استخراج وثائقهم من المنزل لإيداعها في الملفات المطلوبة، في انتظار تعميمها على باقي بلديات الوطن بصفة تدريجية، الغرض منها تخليص الجزائريين من معاناة الانتظار طويلا لاستخراج وثائقهم، موضحا أن هذا المشروع يدخل في إطار مشروع عصرنة الإدارة الذي تعول عليه السلطات. إلى ذلك وخلال اللقاء الذي جمع، مؤخرا، الوزير بأعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، ولدى حديثه عن الجانب الأمني، أكد بدوي على أهمية تعليم الأولياء أبناءهم معنى الأمن والسلم حتى تنعم الجزائر باستقرارها خاصة في الظرف الراهن الذي تمر به، والذي تسوده حالة اللاأمن عبر شريط حدودي يمتد على طول سبعة آلاف كيلو متر، حيث أوضحت مصادر «النهار» في هذا الخصوص أن الرجل تحدّث مطولا عن هذا الجانب إلى درجة أنه أوصى الأولياء بسرد حيثيات العشرية السوداء التي يمر بها الجزائريون حتى لا يذهبوا ضحايا غسل الأدمغة من طرف الانتهازيين والراغبين في ضرب أمن واستقرار البلاد. الوزير وحسبما أكدته مصادر «النهار»، أعرب أيضا عن استيائه من التلاعبات اللامسؤولة من طرف بعض رؤساء الأحزاب السياسية من خلال الاعتمادات التي تمنحها إياهم وزارة الداخلية والجماعات المحلية، خاصة ما تعلق منها بالمشاركة في مختلف الاستحقاقات ومقاطعتها حسب الأهواء، متعهدا بأن هذا النوع من السلوكات سينظم بموجب التعديلات التي ستطرأ على قانون الإنتخابات.