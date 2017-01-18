نفطال توزّع 700 ألف قارورة يوميا منذ بداية تساقط الثلوج

تدعيم السوق بمليون و200 ألف قارورة جديدة وفاة طفلة إثر حادث مرور بعد رحلة تنزه في الثلوج بسكيكدة

أكد المكلف بالإعلام لدى شركة «نفطال» جمال شردود، أن المؤسسة راسلت رؤساء بلديات عبر ولايات الوطن لمعرفة حجم الطلبات الحقيقية لكل بلدية لتزويدها بقارورات الغاز، بهدف تسجيل أي نقص في المادة وقطع الطريق على المضاربين ممن يستغلون حاجة المواطن لهذه المادة ومساومتهم بأغلى الأسعار.

وأوضح، أمس، جمال شردود في اتصال بـ«النهار» أن مؤسسة «نفطال» راسلت رؤساء بلديات عبر ولايات الوطني، لمعرفة حجم الطلبات الحقيقية لكل بلدية خاصة تلك المتواجدة في الجبال والمناطق الوعرة لتزويدها بقارورات الغاز، بهدف تسجيل أي نقص وقطع الطريق أمام المضاربين ممن يستغلون حاجة المواطن لهذه المادة ومساومتهم بأغلى الأسعار، كاشفا عن مخطط جديد، يتم فيه تحديد المناطق النائية أو المناطق السوداء، وإنشاء مراكز تعبئة مصغرة عبر كامل ولايات الوطن، بطاقة إنتاجية تبلغ 1000 قارورة غاز يوميا لكل منها، مشيرا إلى أن الغرض منها توفير المادة للمناطق المعزولة بعد غلق الطرق جراء تساقط الثلوج.

كما أكد ذات المتحدث توزيع 700 ألف قارورة يوميا منذ 3 أيام، بالإضافة إلى ذلك تدعيم السوق بمليون 200 ألف قارورة جديدة بهدف تغطية احتياجات الكبيرة، خاصة وأن هناك عائلات تقوم بتخزين قارورات مما يؤدي إلى نقص فيها.

وأضاف ذات المتحدث أن مؤسسة «نفطال» سطرت مطلع السنة الجارية، مخططا مرنا يتأقلم مع احتياجات الأفراد والعائلات التي ما زالت تستعمل غاز القارورة لتلبية حاجاتها، في هذه الفترة التي تعرف تقلبا في الظروف المناخية وبرودة في الطقس، وتمر بها الولايات الشمالية، سطيف، المدية، برج بوعريريج، قسنطينة وغيرها من المناطق الجبلية، الأمر الذي ألزم مؤسسة «نفطال» بتوفير الكمية اللاّزمة من هذه المادة.

وفاة طفلة إثر حادث مرور بعد رحلة تنزه في الثلوج بسكيكدة

لقيت، في ساعة متأخرة من مساء أمس، طفلة تدعى «ع.أ» تبلغ من العمر 5 سنوات حتفها، فيما أصيبت شقيقتها ووالدتها بجروح متفاوتة الخطورة إثر حادث مرور، تمثل في انحراف السيارة التي كانت على متنها العائلة التي كانت في رحلة تنزه بمنطقة عين السوق بأعالي بلدية السبت بولاية سكيكدة، وحسبما توفر من معلومات، فإن السيارة انحرفت قبل أن تنقلب لعشرات الأمتار بعد أن فقد رب الأسرة السيطرة عليها بسبب حالة الطريق الزلجة.

انقطاع التيار الكهربائي بعدة بلديات وقرى في سوق أهراس

تسبب سوء الأحوال الجوية والتساقط الكثيف لكميات للثلوج بولاية سوق أهراس، في عزل عديد البلديات وفرض الحصار عليها، حيث أدت هذه التقلبات الجوية إلى انقطاع التيار الكهربائي بعدة مناطق على سكان مشتة «قريد» ببلدية أولاد إدريس منذ ثلاثة أيام مع العزلة التامة، من دون تدخل الجهات المعنية، كما يعاني سكان حي «الإخوة محتالي» القريب من المقبرة ببلدية مداوروش من انقطاع غاز المدينة منذ ثلاثة أيام بداية من تساقط الثلوج، ورغم الشكاوى وطلبات النجدة والتدخل، إلا أنه لا حياة لمن تنادي، إلى غاية أمس، أين تدخل أعوان مؤسسة «سونلغاز» من دون أي نتيجة لأنهم لا يعلمون، أين يكمن الخلل حسبما صرّح به هؤلاء السكان. كما يعاني السكان بقرى ومداشر بلدية المشروحة منها مشتتي أولاد بشيح والدردار من انقطاع التيار الكهربائي منذ تساقط الثلوج.

كشف عن تشكيل خلية أزمة لفتحها.. مدير الوحدات المشكلة بالدرك العقيد تريكي:

الثلوج تغلق الطرقات وتعزل 21 ولاية معظمها بالشرق

كشف مدير الوحدات المشكلة بقيادة الدرك الوطني العقيد محمد تريكي، عن تفعيل مخطط يقظة معد مسبقا، من خلال تشكيل خلية أزمة لفتح الطرقات وفك العزلة عن المواطنين ومستعملي الطريق على مستوى الولايات المتضررة من التقلبات الجوية، والتي وصل عددها إلى غاية أمس 21 ولاية أغلبها ولايات شرقية.

وقال العقيد محمد تريكي، أمس، لدى استضافته في برنامج «ضيف الصباح» للقناة الإذاعية الأولى، إن قيادة الدرك الوطني قامت بتشكيل خلية أزمة على مستوى القيادة الجهوية الخامسة بقسنطينة، بعد أن شهدت أغلب الولايات الشرقية صعوبة في حركة المرور بسبب التهاطل الكثيف للثلوج والأمطار، حيث ستساهم هذه الخلية بالتنسيق مع كل الفاعلين في إزالة الجليد بواسطة الكاسحات لفتح المقاطع المتضررة.

وأضاف المسؤول ذاته أنه من بين الولايات المتضررة بشكل أكبر من الإضطرابات الجوية- والتي عرفت عدة انقطاعات في طرقاتها- جيجل وسطيف وسكيكدة وبدرجات أقل الطارف وڤالمة وكذلك قسنطينة وباتنة إلى جانب ولايات الوسط منها تيزي وزو والبليدة وبدرجة أقل المدية.

وأكد محمد تريكي على أنه تم تسجيل انقطاع على مستوى 66 نقطة في الطرق الوطنية و87 نقطة على مستوى الطرق الولائية ونقطتين على مستوى الطريق السيار، وقال في هذا الخصوص «إننا على اتصال مع كل الإذاعات ووسائل الإعلام لتقديم كل المعلومات للسائقين والمواطنين حول وضعية الطرقات».

كما أشار ذات المتحدث إلى أن هناك برنامج عمل مشترك بالتنسيق مع مديريات الأشغال العمومية بالولايات التي يمر بها الطريق السيار شرق-غرب لفتح الطرق المقطوعة لتسهيل حركة المرور، حيث تم فتح نفق عين شريكي ببلدية الجباحية الذي عرف صعوبة في التنقل على طول 2 كيلومتر بسبب الثلوج المتراكمة، داعيا السائقين إلى ضرورة التحلي بالحيطة والحذر واحترام قواعد المرور بتخفيض السرعة في هذه النقطة، وكذا على مستوى مرتفعات الياشير بولاية برج بوعريريج وعند مخرج ولاية سطيف.

هذا، وأكد محمد تريكي أنه و«حسب التقارير الواردة، فلا توجد قرية معزولة تماما وكل نداءات الاستغاثة التي تصل عن طريق الرقم الأخضر 55/10 يتم الاستجابة لها بالتنسيق مع وحدات الأمن والأشغال العمومية وغيرها من الهيئات المعنية».