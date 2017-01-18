هيكلة جديدة للمصلحة الوطنية لحرس السواحل

أقر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، إعادة هيكلة المصلحة الوطنية لحرس السواحل وتنظيمها وتحديد مهامها، وذلك بعد استبدال تسمية حراسة الشواطئ في النص باللغة العربية بتسمية حرس السواحل، حيث تسير المصلحة الوطنية لحرس السواحل بالقوانين والنظم المعمول بها في وزارة الدفاع الوطني والقوانين والنظم المتعلقة بالمهام الموكلة إليها .

وحسب المرسوم الرئاسي الصادر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، فقد جاءت المصلحة الوطنية لحرس السواحل مكونة من قيادة القوات البحرية، يتولى قيادتها ضابط من فئة العمداء، يسمى قائد المصلحة الوطنية لحرس السواحل، ويعين طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني، حيث تحكم المصلحة الوطنية لحرس السواحل القوانين والنظم المعمول بها في وزارة الدفاع الوطني والقوانين والنظم المتعلقة بالمهام الموكلة إليها وكذا أحكام هذا المرسوم. وتعد المصلحة الوطنية لحرس السواحل في مجال اختصاصها هي ممثل لنشاط القوة العمومية للدولة في البحر، وتتولى بهذه الصفة مراقبة دائمة للمجال البحري الوطني وتتصرف لحساب مجموع الدوائر الوزارية ذات الاختصاص البحري، حيث تتكون المصلحة الوطنية لحرس السواحل من مستخدمين عسكريين ومستخدمين مدنيين تابعين لوزارة الدفاع الوطني. وحدد المرسوم مهام المصلحة الوطنية لحرس السواحل في الأملاك العمومية البحرية وفي مختلف المناطق من المجال البحري الخاضع للسيادة والقضاء والمسؤولية الوطنية، كما تكلف المصلحة في مجال الدفاع الوطني ومكافحة الإرهاب، وتشارك تحت سلطة قياد القوات البحرية في المخططات التي يقرها وزير الدفاع الوطني في مجال الأمن البحري، كما تساهم في الوقاية من الأعمال غير المشروعة المرتكبة ضد السفن وأطقمها والمسافرين على متنها والمنشآت المينائية ومكافحتها.

وفي مجال الشرطة، تسهر على الأمن العمومي في البحر بعمل وقائي وردعي مع معاينة الجرائم ومتابعة اﻟﻤﺨلمخالفين لاسيما في اﻟلمجال الجزائي والجمركي والملاحة البحرية والصيد البحري وتربية المائيات وحماية البيئة البحرية والمعالم والنشاطات المنجمية والمحروقات وحماية المواقع الأثرية والتاريخية جمع المعلومات ذات الأهمية البحرية.

في مجال الإدارة البحرية، تكلف من خلال هياكل الإدارة البحرية المحلية بكلّ الوظائف الإدارية البحرية المحلية لاسيما منها إدارة رجال البحر ومسك السجل الجزائري لترقيم السفن وإصدار شهادات الملاحة وسلامة السفن وتنفيذ زيارات وتفتيشات السلامة على متن السفن.