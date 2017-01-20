قتلى وجرحى جراء اقتحام سيارة لممر مشاة في ملبورن الأسترالية

قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب 20 آخرين بجروح، بعد أن اقتحمت سيارة لممر مخصص للمشاة في منطقة الأعمال المركزية في ملبورن، وفقا لما ذكرته الشرطة المحلية اليوم الجمعة.

وكتبت شرطة فيكتوريا على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن "خدمات الطوارئ تساعد عددا من المرضى لكن تم تأكيد وفاة 3 أشخاص على الأقل".

وقالت الشرطة إنه تم إلقاء القبض على رجل بعد الحادث.

ووقع الحادث على طول ممر للمشاة خارج مركز للتسوق وأغلقت سيارات الإسعاف والشرطة الشارع الذي وقع فيه الحادث.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي مسعفين وهم يعالجون المصابين في الشارع بينما تطوق الشرطة سيارة حمراء محطمة.