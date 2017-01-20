تفكيك شبكة مختصة في إجهاض الفتيات بالبويرة

تمكنت فرقة البحث والتحرى للدرك الوطني بالبويرة، نهاية الأسبوع، حسب قائد الكتيبة، من تفكيك شبكة مختصة في الإجهاض وسط مدينة البويرة، كانت تروج لذات العملية بأقراص من نوع «سيتوتاك» غالية الثمن، تم جلبها من الخارج، تم العثور على 140 قرص لدى رأس العصابة.

وحسب قائد الكتيبة في اتصال بـ«النهار»، فإن الشبكة متكونة، من 6 أشخاص من ضمن الشبكة قابلتين تشتغلان في إحدى مصالح التوليد بالولاية، وتتراوح أعمار عناصر الشبكة بين 19 و61 سنة، ورأس العصابة ينحدر من بلدية عين العلوي غرب البويرة. هذا، وأضاف قائد الكتيبة أن العناصر كانت تروج للأقراص المذكورة في عدة أحياء بالولاية والوسط الجامعي، لاسيما إقامتي البنات بالبويرة، نظرا لإقبال بعض الجامعيات على اقتناء ذات الأقراص، وقد اختارت العصابة أماكن معينة ومتخفية للترويج لذت الأقراص، في شبه قاعات علاج. هذا، وحسب محدثنا فإن التحقيق متواصل للكشف عن خيوط أخرى للقضية. ومن المرتقب تقديم عناصر الشبكة لوكيل الجمهورية بمحكمة البويرة بداية الأسبوع.