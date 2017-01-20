8 آلاف مليار مداخيل «كاسنوس» من اشتراكات أصحاب «الشكارة»

155 ألف مستخدم استفادوا من إلغاء الغرامات و18 ألف تاجر يغادرون السوق الموازية

كشف المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء، عاشق يوسف شوقي، أنّ الصندوق حصّل 8 آلاف مليار سنتيم في إطار تطبيق الإجراءات الاستثنائية التي أقرها قانون المالية التكميلي لسنة 2015، فيما حقّق الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء مداخيل بلغت 1045 مليار دينار، حسبما كشف عنه مديره العام خلال لقاء لعرض حصيلة القانون.

وحسب الحصيلة التي قدّمها المدير العام لـ«كاسنوس»، عاشق يوسف شوقي، فقد تمّ تسوية وضعية 669 ألف و600 عامل غير أجير، فيما تمّ تحصيل 80 مليار دينار، أي زيادة قدّرت بـ 93 ٪ من عائدات الصندوق في إطار تنفيذ إجراءات قانون المالية التكميلي لسنة 2015 الذي انتهت آجاله في ديسمبر الأخير، فيما تمكن 18 ألفا و182 تاجر كانوا ينشطون في السوق الفوضوية بالتصريح بنشاطهم لدى «كناس» والاستفادة من الضمان الاجتماعي وبطاقات «الشفاء»، وذلك بموجب آلية التصريح الطوعي. وأكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للعمال الأجراء، حسن تيجاني هدام، خلال عرضه للحصيلة الصندوق بدوره، أنّ التجار الذين كانوا ينشطون في السوق الموازية سيستفيدون من خدمات التأمين على المرض لفترة انتقالية تقدر بثلاث سنوات مقابل دفع اشتراك شهري بقيمة 2160 دينار من أجل الاستفادة من حقوق التقاعد بعد إدماجهم في القطاع الرسمي حسب المادة 60 من قانون المالية التكميلي 2015.من جهة أخرى، كشف ذات المسؤول خلال عرض حصيلة الصندوق في إطار تطبيق ما جاء في قانون المالية التكميلي، أن نحو 200 ألف مستخدم منخرط استفادوا من الإجراءات الإستثنائية الواردة في القانون، بينهم 155 ألف و21 مستخدم سدّدوا كامل اشتراكاتهم الرئيسية واستفادوا من إلغاء الزيادات وعقوبات التأخير، و16 ألفا آخرين قاموا بتسوية وضعية أكثر من 35 ألف عامل، كما خضع 132 ألف و622 مستخدم للمراقبة، وسجل 12 ألفا و858 منخرط جديد و64 ألف و322 أجير مصرح، وأوضح أنّ عدد العمال الأجراء بالقطاع الإقتصادي ارتفع إلى 3 ملايين أجير.