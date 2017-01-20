تأجير الفنادق والإطعام في الحج من مهام الوكالات السياحية

40 نقطة في اختيار مؤطري الحج هذا الموسم خاصة بتقييم أداء الوكالات في الحج والعمرة

ألزم الديوان الوطني للحج والعمرة، الوكالات السياحية الراغبة في مشاركة في تنظيم موسم العمرة، بتأجير فنادق إقامة حجاجها بنفسها، بعدما كان الموسم الماضي يتم من قبل الديوان، كما تم تخصيص 40 نقطة في اختيار الوكالات المنظمة للحج للتقييم الخاص بموسمي الحج والعمرة، في حين لم يتضمن دفتر شروط الحج للموسم القادم أي بند جديد يهدف إلى تفادي الأخطاء السابقة، وهو ما سيعطي للديوان الفرصة لإقصاء كل الوكالات التي لها حساسية معه.

وأفرج الديوان الوطني للحج والعمرة، عن دفتر الشروط الخاص بحج 2017، حيث أبقى على جميع الشروط التي تضمنها الدفتر القديم مع إضافة بعض التغييرات المتعلقة بدراسة ملفات وكالات السياحة والأسفار وترتيبها وفق تقييم لجنة المتابعة لنشاط الحج والعمرة للوكالات بـ40 نقطة، ووفق عدد المعتمرين الذين تم التكفل بهم خلال موسم 2016، من 3 نقاط إلى 15 نقطة لكل من تكفل بـ 251 إلى 10 آلاف معتمر، والحصيلة المالية في النشاط السياحي 2013، 2014 و2015 بـ 5 نقاط، وعدد المستخدمين من 4 إلى 10 نقاط ومن 5 إلى 20 مستخدما.

وكذلك اشترط الديوان بدفتر الشروط الجديد، الخبرة في النشاط العام بـ6 سنوات، ويؤخذ بعين الاعتبار بداية تاريخ النشاط المذكور في السجل التجاري، حيث يتم تقييم ذلك على أساس 4 إلى 10 نقاط لأكثر من 10 سنوات، والخبرة في تنظيم عملية العمرة خلال 5 سنوات الأخيرة و3 سنوات على الأقل بـ10 نقاط، بالإضافة إلى الخبرة في تنظيم عملية الحج بـ10 نقاط لأكثر من 4 مواسم ونقطتين لموسم واحد.

وفي حال انسحاب وكالة سياحية من تنظيم عملية الحج، فإنه يتعين على صاحب الوكالة إشعار الديوان الوطني للحج والعمرة كتابيا في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ نشر القرار بالموقع الرسمي للديوان وتقصى للموسم الموالي، ويتم تعويضها بالوكالة المرتبة في القائمة الاحتياطية، أما في حال انسحاب الوكالة بعد انقضاء الوكالة بعد انقضاء المدة القانونية، فيتم إقصاؤها لمدة 3 سنوات وتؤول حصتها لصالح الديوان.

وتلتزم الوكالات بإعلام مصالح الديوان الوطني للحج والعمرة بكل تعاقد على الخدمات الإضافية مع المؤسسة في حدود الحصة الممنوحة لها، عدم استغلال ترخيص تنظيم الحج للتعاقد مع أي متعامل بدون موافقة الديوان، وعدم التعاقد مع أي متعامل أو مؤسسة أخلت بالتزاماتها تجاه الطرف الجزائري خلال مواسم العمرة والحج.