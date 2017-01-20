مساعدات مالية للبلديات الفقيرة لتسيير المطاعم المدرسية

كل بلدية لا تملك مداخيل جبائية كافية ستستفيد من هذه المساعدات

قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تقديم مساعدات مالية للبلديات الفقيرة تكون مخصصة لتسيير المطاعم المدرسية، بعد إسناد مهمة تسييرها للبلديات، حيث سيتم مساعدة البلديات التي لا تملك مداخيل كبيرة في تسيير هذه المطاعم وتمكين التلاميذ من الحصول على وجبات ساخنة.

وحسبما أكدته مصادر مسؤولة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية لـ«النهار»، فإن الوزارة ستشرع في رصد مبالغ مالية يتم تقديمها كمساعدات إلى البلديات الفقيرة وقليلة الدخل الجبائي، وذلك قصد تمكينها من تسيير المطاعم المدرسية وضمان تقديم وجبات في المستوى المطلوب لفائدة التلاميذ.

وأضافت ذات المصادر، أن تسيير المطاعم المدرسية قد تم إسناده إلى رؤساء البلديات، وأن هذا القرار سار انطلاقا من جانفي الجاري، حيث أصبح تموين هذه المطاعم بالمواد الغذائية وتسييرها ودفع أموال العمال والقائمين عليها على عاتق البلديات، وذلك بشكل رسمي.

وأكدت مصادر النهار بأن إسناد تسيير المطاعم المدرسية وتموينها إلى البلديات ينجر عنه إجراءات تكميلية على خلفية وجود العديد من البلديات عبر التراب الوطني لا تملك مصادر مالية كثيرة، بحكم قلة الجباية المحلية، خاصة وأن الحكومة قد أقرت بالتسيير المحلي للبلديات عن طريق المداخيل التي تجنيها من الجباية والضرائب، وهو الأمر الذي جعل الوزارة تقرر رصد مبالغ مالية خاصة لدعم البلديات الفقيرة وقليلة الدخل وتخصيصها لتمويل المطاعم المدرسية وشراء المواد الغذائية الأساسية لإطعام التلاميذ.