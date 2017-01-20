وفاة شخص بطعنة خنجر من قبل جاره في بلدية الكاليتوس

لم يكن يعلم رب عائلة تتكون من 8 أفراد أنه سيلقى حتفه أمام أعين أبنائه من قبل جاره بسبب خلافات بينهما وصلت إلى أروقة العدالة، لينقل نهائيا على المقبرة ببلدية الكاليتوس بعد طعنة خنجر أردته قتيلا.

اهتز، مساء الخميس، حي 400 مسكن ببلدية الكاليتوس على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شخص في الأربعينيات من العمر، وهو أب لستة أطفال أكبرهم يدرس بالقسم الخامس ابتدائي، على يد أحد جيرانه بعد مناوشات بينهما، وهو ما جعل المتهم يقوم بطعن الضحية على مستوى القلب أردته قتيلا، بعد أن أبرحه ضربا رفقة خاله على مستوى أنحاء متفرقة من الجسم أدت إلى حدوث كسور على مستوى اليد والرجل ورضوض مختلفة. وأضاف شهود عيان وأقارب الضحية لـ«النهار»، أن المتهم معروف بسوء أخلاقه لجيرانه وكان في مشاكل دائمة مع الجيران والضحية، إلى أن نشب بينهما شجار حول محول الغاز بالعمارة، الأمر الذي أدى إلى طرح القضية على العدالة من أجل الفصل فيها، لتنشب مساء الخميس مناوشات أخرى بينهما أدت إلى تدخل خال المتهم، حيث قاموا بضرب الضحية، وبمجرد دخوله منزله حتى هجم عليه جاره وأبرحه ضربا وغرز خنجرا على مستوى قلبه سقط إثرها قتيلا وسط منزله وأمام أعين أبنائه في دهشة وذهول منهم، خاصة وأن ابنه البكر لا يتجاوز 10 سنوات.

من جهتها، تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية لبراقي، من توقيف شخصين مشتبه فيهما بارتكاب الجريمة، في حين فتحت الشرطة القضائية لذات المقاطعة تحقيقا لمعرفة أسباب الجريمة.