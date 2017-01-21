شقيقان وصديقهما يذبحون كاميرونيا احتال عليهم بسبب 280 مليون في المدية

الجريمة اكتشفت بعد شكوى من كالة كراء السيارات أجّرت مركبة للضحية

اوقفت، أمس، مصالح الشرطة بالعاصمة، شقيقان وصديقهما للتحقيق معهم بسبب تورطهم في قتل شاب إفريقي من الكاميرون ذبحا، ورمي جثته في منطقة معزولة في ولاية المدية منذ ثلاثة أيام.وحسب المعلومات المتوفرة، فإن المشتبه فيهم اختطفوا الرعية الإفريقي لمدة شهر كامل في منطقة الكاليتوس بالعاصمة، بسبب احتياله عليهم، أين انتظروا أن يرجع لهم أموالهم التي احتال فيها عليهم والمقدرة بما يقارب 300 مليون سنتيم، وبما أنه لم يفعل، أقدموا على قتله ذبحا ورميه في المدية، انتقاما على النصب والاحتيال الذي تعرضوا له، غير أنهم اليوم سيقدمون على قاضي التحقيق لدى محكمة الرويبة، للتحقيق معهم في جناية القتل العمدي مع سبق الأصرار والترصد والاختطاف. تشير المصادر التي أوردت الخبر، إلى أن اكتشف الجريمة جاءت من خلال تقديم شكوى من قبل صاحب وكالة لكراء السيارات في برج البحري، والذي قام بتأجير سيارة للشاب من جنسية كاميرونية ولم يرجعها له، فقام بالتبليغ عنه ليفتح تحقيق في ملف خيانة الأمانة، ويتم الوصول إلى أن مستأجر السيارة قتل ورمي في ولاية المدية، وتم إخفاء السيارة أيضا، والتي استرجعت من قبل الأمن، كما أن المشتبه فيهم اعترفوا بالجريمة المنسوبة إليهم، خصوصا وأنهم تعرضوا إلى النصب، وهم من أخبر الجهات الأمنية عن مكان إخفاء الجثة بعد الجريمة، وعليه تم الاستماع إلى الشقيقين اللذين خسرا 280 مليون سنتيم مع صديقهم، كونهم دخلوا في معاملة تجارية مع إفريقي نصب عليهم، فلم يتقبلوا ذلك وقاموا بقتله ذبحا. وبهذا، فإن الملف سيعرض اليوم على محكمة الرويبة للتحقيق القضائي.