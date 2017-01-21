نقل تحصيل إيجار سكنات «أوبيجيي» الموزعة قبل 2004 للورثة

أمر وزير السكن والمدينة والعمران، عبد المجيد تبون، مديري دواويين الترقية والتسيير العقاري، بالشروع في نقل حق الإيجار من المالكين الأصليين لسكنات «أوبيجيي» الموزعة قبل سنة 2004 إلى الورثة الشرعيين، وهذا من أجل تمكين هؤلاء من دفع حق الإيجار. وكشف مصدر مسؤول من وزارة السكن والمدينة والعمران، أن الوزير وفي آخر لقاء له مع مديري دواوين الترقية والتسيير العقاري الأسبوع المنصرم، قد شدد على الشروع في عملية نقل حق الإيجار من المالكين الأصليين لسكنات «أوبيجي» التي تم توزيعها قبل سنة 2004، والتي توفي ملاكها الحقيقيون، إلى ورثتهم الشرعيين من أجل الشروع في دفع مستحقات الكراء وتسوية وضعيتهم اتجاه دواوين الترقية والتسيير العقاري. وحسب ذات المصدر، فإن الوزير قد أكد على ضرورة غلق ملف مستحقات الكراء بالنسبة لهذا النوع من السكنات، خاصة المستفيدين المدانين بمبالغ مالية كبيرة والذين لم يدفعوا مستحقاتهم منذ عدة سنوات، أين أمر المسؤول الأول عن قطاع السكن بإيجاد حلول لهذه الحالات وإعادة جدولة ديونها لدفعها على فترات محددة زمنيا. حيث شدد الوزير -تضيف ذات المصادر- على ضرورة غلق ملف سكنات «أوبيجيي» قبل 2004، وتفعيل عملية جمع الديون وجدولتها كلها قبل نهاية السنة الجارية 2017. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة عدم دفع مستحقات إيجار السكنات العمومية الإيجارية التي تسيّرها دواوين الترقية والتسيير العقاري قد بلغت حوالي 70 من المائة، حسبما أعلنه وزير السكن عبد المجيد تبون، نهاية 2016، وتبلغ قيمة دفع مستحقات الإيجار الـ1.200 دج شهريا، وتسببت هذه النسبة العالية لعدم دفع الإيجار في وضعية مالية صعبة لدى الكثير من دواوين الترقية والتسيير العقاري، لدرجة أن بعضها تجد صعوبة في دفع الأجور الشهرية لموظفيها.