حجز طائرة من دون طيار مزودة بكاميرا تجسس بميناء الغزوات في تلمسان

تمكنت، في الساعات الأخيرة، مصالح الأمن المختصة بالتنسيق مع الجمارك الجزائرية على مستوى محطة المسافرين بميناء الغزوات غرب ولاية تلمسان، من إجهاض محاولة لإدخال طائرة «درون» من دون طيار، والتي كانت مخبأة وبإحكام في أمتعة مسافر قادم من أوروبا على متن باخرة لنقل المسافرين، أين اشتُبه في أمتعته قبل تحويلها على الفحص بشاشة «السكانير»، لتثبت الأخيرة أن البضاعة تحتوي على مادة مشبوهة قبل أن تبين الفحوصات اليدوية اللاحقة أنها طائرة «درون» من دون طيار، والتي كانت مزودة بكاميرا دقيقة تستعمل في التجسس، ليتم حجزها على الفور وإحالتها على مصالح الأمن المختصة رفقة مهربها قصد التحقيق معه في مصدرها وأسباب إدخالها إلى التراب الجزائري، وأرجعت مصادرنا دواعي الحجز والمصادرة على المنتوج التكنلوجي المذكور إلى خلفيات متعلقة بالجانب الأمني والوقائي، وهي ثاني مرة تحبط فيها مصالح الأمن المختصة محاولة إدخال وجلب طائرة مزودة بتقنيات تجسس إلى أرض الوطن بميناء الغزوات الذي تقل به حركة المسافرين مؤخرا، مما يدفع عصابات التهريب الدولي للممنوعات إلى استغلاله أحيانا في إدخال سلع محظورة عادة ما تكون ذات طابع تجاري وأحيانا تكون مضرة بالأمن والاقتصاد، مما يستدعي حجزها فورا وفتح تحقيق في عملية تهريبها بطرق ملتوية .